AWS проложит трансатлантический кабель Fastnet с пропускной способностью 320 Тбит/с между США и Ирландией

Компания Amazon Web Services (AWS) анонсировала запуск современного оптоволоконного кабеля, соединяющего Мэриленд (США) с графством Корк (Ирландия). Новый цифровой маршрут с «уникальными» точками выхода на берег введут в эксплуатацию в 2028 году, что позволит поддерживать трансатлантическое обслуживание даже в случае проблем с другими кабелями. Это будет способствовать удовлетворению растущего спроса на ИИ и облачные вычисления, сообщает Amazon.

Fastnet представляет собой специализированную кабельную систему, обеспечивающую разнообразие маршрутов вдали от обычных кабельных коридоров благодаря двум «стратегическим» посадочным точкам. Это не только создаёт резервные маршруты, но и формирует инфраструктуру, отвечающую растущим требованиям в сфере облачных вычислений, ИИ и периферийных приложений, использующих сервисы вроде Amazon CloudFront и AWS Global Accelerator.

Fastnet будет применять технологию оптических коммутационных разветвителей, разработанную с учётом будущих потребностей в изменении топологии сетей. Специальный модуль, предусмотренный на кабельной трассе, обеспечит простое перенаправление данных в будущие точки доступа по мере развития сети. Масштабируемая архитектура специально создана для будущего роста ИИ-трафика. Система Fastnet сочетает прочное армирование кабеля с дополнительными стальными волокнами в прибрежных зонах для защиты от природного и антропогенного воздействия.

Пропускная способность системы составляет более 320 Тбит/с, а сам кабель напрямую интегрируют в глобальную сеть AWS. В отличие от публичного интернета, где решения принимаются децентрализованно, AWS применяет единую систему, в реальном времени отслеживающую всю глобальную сеть компании и автоматически выбирающую для трафика клиента самый быстрый и надёжный маршрут, предотвращая проблемы с передачей данных ещё до их возникновения.

Клиенты получат гарантированную пропускную способность и масштабируемую полосу пропускания для своих операций — от генеративного ИИ и облачных приложений до трансатлантических бизнес-сервисов и других направлений.

Инфраструктурные проекты такого масштаба достигают успеха при реализации в сотрудничестве с местными сообществами. С самого начала AWS взаимодействует с организациями и жителями Мэриленда и графства Корк. В частности, создаются фонды общественного благосостояния в США и Ирландии. Компания намерена поддерживать инициативы, соответствующие приоритетам каждого сообщества: охрану окружающей среды, здравоохранение, образование в области естественных наук, технологий, инженерии и математики (STEM), а также программы по борьбе с бездомностью и голодом. Например, в Мэриленде власти прямо говорят о закреплении статуса штата как одного из мировых центров инноваций, создании рабочих мест и привлечении инвестиций в сферу высоких технологий.

Мировая инфраструктура AWS охватывает 38 географических регионов и 120 зон доступности; заявлены планы создания ещё 10 зон и трёх регионов, соединённых более чем 9 млн км наземных и подводных кабелей. Сеть AWS имеет автоматизированные инструменты управления, которые непрерывно отслеживают её состояние и автоматически устраняют до 96 % инцидентов без вмешательства человека с помощью сервисов вроде Elastic Load Balancing, Amazon EC2 Auto Scaling и Amazon CloudWatch. Трафик всегда идёт по самому доступному и производительному маршруту.

С 2006 года AWS, по её собственным данным, вкладывает значительные средства в создание и эксплуатацию «самой безопасной, надёжной и обширной облачной инфраструктуры в мире». Создание Fastnet знаменует важный этап, позволяющий использовать новейшие технологии, прочно вошедшие в жизнь людей и бизнеса.

Впервые новости о прокладке кабеля между США и Ирландией появились в январе. Большинство посадочных станций в Ирландии расположено близ Дублина на восточном побережье и в районе графства Мейо (Mayo) или около города Голуэй (Galway). В Корке есть только посадочная станция кабеля Exa Express в технопарке Hollyhill Industrial Estate. В Мэриленде посадочных станций для кабелей пока нет. Зону доступности Amazon намерена построить в штате в парке ЦОД Quantum Frederick, принадлежащем TGP.

Amazon является совладельцем или крупным покупателем ёмкости кабелей Havfrue, Hawaiki, Jupiter и Marea. Запущенный в 2020 году Havfrue (AEC-2) связывает США с Ирландией, Норвегией и Данией. Aqua Comms выступает стороной, обеспечивающей подключение к береговой инфраструктуре в графстве Мейо для ирландского сегмента этого кабеля.

Также Amazon сотрудничает с Vodafone в проекте прокладки кабеля Beaufort, который должен связать Ирландию с Великобританией. Изначально ожидалось, что он заработает уже в 2024 году.

