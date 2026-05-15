Уж лучше АЭС за домом, чем ЦОД: американцам разонравились дата-центры

Исследование Gallup свидетельствует, что большинство американцев выступают против строительства ЦОД в своих регионах. При этом многие — категорически против, и это является серьёзной проблемой для застройщиков, сообщает The Register. 71 % опрошенных не согласны на ИИ ЦОД в своём районе, из них 48 % — решительно не согласны, и лишь 27 % высказались за строительство. Фактически дата-центры стали в США политически токсичными объектами, особенно с учётом их влияния на цены на электричество, доступность питьевой воды, чистоту воздуха и уровень шума. Примечательно, что против строительства АЭС рядом с их домом высказались лишь 53 %.

Помимо вышеназванных причин неприятия ЦОД есть и другие. Так, о том, что кампусы займут земли сельхозназначения и повлияют на природу, беспокоятся всего 7 % опрошенных (в сельской местности показатели могут быть выше). Около 25 % опрошенных обеспокоены возможным ухудшением качества жизни — увеличением транспортного потока и др., около 20 % боятся увеличения коммунальных платежей. Немало респондентов опасаются, что ИИ заменит работников-людей, подчёркивая, что отрасль нуждается в регулировании.

Что касается сторонников ЦОД, то они ссылаются на экономические выгоды — 55 % упомянули увеличение количества рабочих мест, а 13 % говорят об увеличении налоговых поступлений. Впрочем, на деле дата-центры после окончания строительства требуют для обслуживани очень небольшой штат, а вместо налоговых поступлений ЦОД часто добиваются больших субсидий, которые некоторым штатам обходятся в $1 млрд недополученного дохода ежегодно. Бывают и казусы — ЦОД JPMorgan Chase получил налоговые льготы на $77 млн в обмен на создание ровного одного постоянного рабочего места.

По политическим предпочтениям голоса тоже разделились. 56 % сторонников Демократической партии выступают решительно против строительства дата-центров в своих регионах. Правда, против и 39 % сторонников республиканцев. По данным Gallup, для наращивания использования ИИ в США необходимо всё больше дата-центров, но большинство жителей страны, похоже, относятся к ЦОД негативно, и ситуация только ухудшается, что признают и гиперскейлеры.

Ещё в прошлом году представитель CyrusOne подчеркнула, что люди не связывают цифровые услуги, от которых они зависят, с необходимостью вычислительной инфраструктуры. Впрочем, как отмечает Digital Infrastructure Ireland, большинство людей боится ИИ, словно речь идёт о кормлении монстра. Поэтому, пытаться убедить их, что ЦОД нужны как раз для ИИ — не самая лучшая стратегия убедительный аргумент. Тем временем в США разворачивается нешуточная борьба против ЦОД и их сторонников. В Индианаполисе дом чиновника, способствовавшего постройке крупного ЦОД, расстреляли, а в Миссури жители городка свергли местные власти после одобрения строительства ЦОД, сместив половину городского совета и пообещав отстранить от работы оставшихся, с мэром во главе.

