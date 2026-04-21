Fermi 2.0: из проекта мега-ЦОД им. Трампа ушёл не только гендир, но и главбух

Многочисленные проблемы Fermi America, занимающейся эпохальным проектом мега-ЦОД им. Дональда Трампа (The President Donald J. Trump Advanced Energy and Intelligence Campus), сообщает The Register. В последние дни компания, отвечающая за строительство 17-ГВт кампуса Project Matador (HyperGrid) площадью 2,9 тыс. га в Западном Техасе, пережила серию потрясений. Сооснователь компании Тоби Нойгебауэр (Toby Neugebauer) отказался от поста генерального директора, следом подал в отставку и финансовый директор Майлз Эверсон (Miles Everson). Впрочем, оба остались членами совета директоров.

Fermi не так давно столкнулась с проблемами при закупках энергетического оборудования, а также с поиском якорного арендатора мощностей своего будущего кампуса. Ранее сообщалось, что некий арендатор найден в ноябре 2025 года, но позже он отказался от сделки. Неофициально глава Fermi говорил об AWS, но фактически ни одна из сторон не признала факт переговоров. Среди других потенциальных клиентов также называлась Palantir. В результате инвесторы подали к компании коллективный иск.

По данным экспертов Stifel, в минувшие выходные компания провела конференцию с целью успокоить инвесторов. По словам компании, в уходе Нойгебауэра есть и положительные стороны. Беспокойство, вызванное соответствующей новостью, понятно, но в смене CEO нет ничего экстраординарного. Кроме того, после объявления об уходе в пятницу отмечена активизация переговоров с клиентами — высока вероятность того, что проблема была именно в самом Нойгебауэре, поэтому в дальнейшем переговоры, вероятно, упростятся.

Нойгебауэр уже столкнулся с многочисленными судебными исками, в одном из которых его обвиняют в мошенничестве. Сам бизнесмен тоже подал в суд на некоторых бывших инвесторов, в том числе известных политиков и бизнесменов, связанных PayPal, Palantir и Founders Fund. Более того, Нойгебауэ недавно вступил в перепалку с министром торговли США Говардом Лютником, который, по его мнению, частично блокирует реализацию Project Matador.

Так или иначе в понедельник были анонсированы изменения, получившие название Fermi 2.0. Ведущий независимый член совета директоров Fermi Мариус Хаас (Marius Haas) назначен председателем совета. Ранее он занимал руководящие должности в Compaq, HPE, KKR и Dell. Он же будет курировать поиск нового генерального директора. В качестве временной меры сформирован т.н. «Офис генерального директора» (Office of the CEO) — структура с двойным руководством, которую будут возглавлять недавно назначенный сопрезидент и бывший операционный директор Хакобо Ортис Бланес (Jacobo Ortiz Blanes), а также бывший советник совета директоров Анна Бофа (Anna Bofa), имеющая опыт работы в Google, Dropbox, Pinterest и Meta✴.

Параллельно ведутся переговоры с кандидатом на должность временного финансового директора. Также компания прибегла к услугам кадрового агентства Heidrick & Struggles. Кроме того, появятся два новых места в совете директоров. Дополнительно компания формирует новую штаб-квартиру в Далласе (Техас) и обустраивает офис в Амарилло (Техас) — в непосредственной близости от места реализации Project Matador. В понедельник акции Fermi закрылись с падением на 15 %, их цена оказалась на 80 % ниже максимума октября 2025 года, когда они стоили $29,08.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: