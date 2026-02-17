BCS: только каждый пятый дата-центр в Европе готов к ИИ, а строить новые оказалось непросто

По данным экспертов консалтинговой компании BCS, несмотря на рост спроса на ИИ-инфраструктуру, только 20 % дата-центров в Европе и на Ближнем Востоке сегодня считаются готовыми к работе с ИИ, сообщает The Register.

Как утверждается в докладе BCS, мощности, уже готовые к внедрению ИИ в регионе, ограничены. Одной из главных проблем застройщиков является нехватка подходящих компетенций. Отчёт получен путём опроса более 3 тыс. представителей отрасли в 41 стране для выявления проблем, с которыми сталкивается строительство новых объектов в Европе. Хотя эксперты прогнозируют, что к 2030 году доля объектов, готовых к внедрению ИИ, увеличится приблизительно до 70 %, не исключено, что спрос всё ещё будет выше, чем возможности инфраструктуры.

Суть проблемы в том, что большинство площадок для ЦОД проектировались для обычных корпоративных или облачных нагрузок, а стойки с энергоёмкими ускорителями требуют повышенной плотности, более надёжного охлаждения и усиленной отказоустойчивости в сравнении с теми показателями, что могут обеспечить традиционные объекты. Другими словами, некоторые площадки могут иметь достаточную мощность «на бумаге», но у них нет возможности обеспечивать необходимое электропитание на уровне отдельных стоек или компенсировать повышенные тепловые нагрузки.

По мнению экспертов, 20 % готовности — не показатель ошибок отрасли. Это свидетельство того, как высоки сегодня требования к ИИ-инфраструктуре, а также того, что большая часть имеющейся инфраструктуры строилась для удовлетворения потребностей оборудования предыдущего поколения.

Важно, что строители ЦОД часто сталкиваются с комплексом известных проблем на одних и тех же проектах. Например, на большей части территории Европы есть дефицит свободной земли для размещения дата-центров, не хватает материалов и тяжёлой техники, имеются проблемы с подключением к электросетям и нехватка квалифицированного персонала.

В BCS подчёркивают, что чаще всего речь идёт не об отдельных проблемах, а об их совокупном влиянии. В результате отрасль вступает в новую фазу, когда ожидается рост рынка, но возможностей для его обеспечения становится всё меньше. По данным экспертов, 93 % опрошенных ожидают роста спроса на мощности ЦОД в ближайшие 12 мес., но доступных предложений, вероятно, будет всё меньше.

Более того, 95 % опрошенных ожидают, что в тот же период усугубится дефицит квалифицированных специалистов, а 86 % уверены, что нестабильность цепочек поставок стала не временной проблемой, а «структурной особенность» отрасли. Половина строителей, по данным BCS, не уложилась в установленные сроки или не выполнила в полном объёме задач, поставленных клиентами из-за нехватки кадров. 53 % подчёркивают, что проблемы в цепочках поставок влияют на выбор площадки в будущем.

Как считают в BCS, самые сильные позиции займут компании, лучше организованные и способные управлять сотрудничеством команд, специалистов и партнёров, для которызх в норме не характерно тесное взаимодействие. Также помогут навыки находить компромиссы даже под давлением.

Впрочем, BCS полагает, что на британском рынке всё ещё имеется потенциал для ввода более 10 ГВт новых мощностей в ближайшие 10 лет, а в Германии, Австрии и Швейцарии произойдёт более активная экспансия уже в 2026 году. Согласно отдельному отчёту European Data Centre Association (EUDCA), уже к 2031 году Лондон, возможно, уступит Франкфурту место ключевого европейского хаба ЦОД.

