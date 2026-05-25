Со своим можно: в РФ готовы разрешить строить ЦОД, если они самообеспечатся энергией

Минцифры совместно с Минэнерго изучают возможность возобновления строительства ЦОД в Москве и других регионах максимум через 5–7 лет, сообщил на одной из сессий ЦИПР заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Евгений Филатов. С февраля этого года в столице действует ограничение на подключение ЦОД к сетям электроэнергии в связи с тем, что мощностей для них здесь не осталось — они либо уже эксплуатируются, либо зарезервированы на 2026–2028 гг. под крупных игроков, пишут «Ведомости».

В Московском регионе энергопотребление ежегодно обновляет максимумы пиковой нагрузки, сообщили в НИУ ВШЭ. Суммарная мощность перспективных ЦОД, согласно поданным заявкам на техническое подключение, составляет 2,23 ГВт, большая часть которой — 1,7 ГВт (76 %) — не была учтена в прогнозе потребления максимальной мощности при утверждении схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 2026–2031 гг. 3 февраля 2026 года в энергосистеме Москвы и Московской области был зафиксирован рекорд потребления мощности в размере 21,126 ГВт, сообщили в «РТК-ЦОД».

По словам директора по взаимодействию с органами государственной власти РТК-ЦОД Дмитрия Панышева, ведётся работа по выделению энергетических мощностей и ускорению процедуры технологического присоединения ЦОД — создания своего рода «лендинга» — механизма, который позволит институтам и корпорациям развития регионов предлагать инвесторам земельные участки с уже обеспеченным техприсоединением в пригодных для строительства ЦОД локациях.

Филатов же предложил строить ЦОД с собственной генерацией электроэнергии, что позволит не зависеть от единой энергосистемы. Он сообщил, что Минцифры совместно с Минэнерго работает над разделением регулирования майнинга и ЦОД. Ранее также предлагалось введение принципа «бери или плати», который обязывает платить крупных потребителей не по факту потребления мощности, а за 90 % от максимально присоединенной.

По словам экспертов, в настоящее время лишь 1 % ЦОД в мире работает на собственной генерации. В России среди таковых отмечают ЦОД Linx в Санкт-Петербурге. Наиболее чаще рассматриваются проекты с газопоршневыми установками, которые дешевле, доступнее и легче масштабируются, при этом стоимость 1 кВт·ч может быть в 1,5–2 раза ниже средних сетевых тарифов. Есть и проекты с использованием солнечных батарей, которые больше нацелены на снижение пиковых нагрузок, отмечает издание.

Аналогичная ситуация с энергоснабжением ЦОД наблюдается и в других странах. Так, президент США пообещал IT-гигантам решить проблему с электроснабжением и присоединением ЦОД к энергосетям. Впрочем, они и сами не сидят сложа руки. Так, Meta✴, Microsoft и SoftBank строят гигантские газовые электростанции, SpaceX/xAI и OpenAI/Oracle/Crusoe разворачивают газовые турбины, а Meta✴, Nebius и OpenAI/Oracle закупают топливные элементы. Попутно AWS, Google, Meta✴ и Microsoft заключают многолетние контракты с АЭС, в том числе для их перезапуска и постройки рядом с ними новых кампусов ЦОД. У «Росатома» уже есть дата-центр при Калининской АЭС.

