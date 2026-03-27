В Дубне заработал второй собственный дата-центр Wildberries

Компания RWB, более всего известная маркетплейсом Wildberries, запустила в эксплуатацию второй собственный ЦОД в Подмосковье. Расположенный в ОЭЗ «Дубна» объект расширит вычислительные возможности торговой площадки и других цифровых сервисов в сфере ответственности компании.

Новый дата-центр поможет обеспечивать стабильную работу торговой платформы в периоды пиковых нагрузок и призван стать основой для эволюции сервисов, помогающих оптимизировать бизнес продавцам и обеспечить максимальное удобство покупателям, говорит компания.

Машинные залы рассчитаны на размещение более 500 серверных стоек, потенциально вмещающих до 8,6 тыс. серверов. Резервное питание будут обеспечивать шесть дизельных генераторов, показатель PUE объекта составит 1,1–1,15.

Новый дата-центр общей площадью свыше 5,5 тыс. м2 и проектной мощностью 8 МВт представляет собой модульный объект с пятью помещениями, вместившими машинные залы, силовые блоки и генераторные установки, а также административно-бытовую инфраструктуру.

По словам RWB, собственная инфраструктура для крупной коммерческой платформы — один из ключевых элементов дальнейшего устойчивого роста. Именно строительство собственных дата-центров даёт компании возможность повышать отказоустойчивость обслуживания, масштабировать вычислительные мощности в зависимости от нагрузок и развивать цифровые продукты, в т.ч. решения на основе ИИ.

Ввод в эксплуатацию нового ЦОД — лишь часть стратегии развития технологической инфраструктуры RWB. В 2023 году в Электростали ввели в эксплуатацию первый ЦОД компании.

