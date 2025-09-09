Дональд Трамп пообещал IT-гигантам решить проблемы с энергоснабжением ЦОД

Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) пообещал представителям крупного IT-бизнеса решить проблему с электроснабжением и присоединением к энергосетям. Индустрия ЦОД сталкивается с дефицитом электричества в Соединённых Штатах, сообщает The Register. На ужине в Белом доме присутствовали нынешние и бывшие топ-менеджеры IT-гигантов: Билл Гейтс (Bill Gates), Тим Кук (Tim Cook), Сэм Альтман (Sam Altman), Сундар Пичаи (Sundar Pichai), Арвинд Кришна (Arvind Krishna), Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) и др.

Президент пообещал устраненить препятствия для подключения дата-центров к электросети на федеральном уровне, хотя многие проблемы, вероятно, придётся решать на уровне отдельных штатов. В любом случае, предполагается значительно упростить процесс присоединения. На долю США уже приходится значительная часть мощностей мировых дата-центров, но увлечение бизнеса ИИ-проектами и одержимость Вашингтона конкуренцией с Китаем в гонке ИИ-технологий привели к росту инвестиций в новые ЦОД.

В августе сообщалось, что капитальные затраты на дата-центры только AWS превысят $100 млрд в год, что сопоставимо с ВВП ряда стран. В июле Meta✴ объявила о намерении построить несколько кампусов ЦОД мультигигаваттного уровня. Проблема лишь в поиске достаточных объёмов электроэнергии и её доставки до ЦОД. В июне Deloitte Insights предупреждала, что потребность всех крупных объектов в США в энергии может увеличиться более чем в 30 раз за десятилетие, уже сегодня сроки ожидания по заявкам на подключение нередко достигают семи лет.

К 2030 году счета американцев на электроэнергию могут вырасти на 70 %, если не принять срочные меры по увеличению мощностей электростанций и электросетей. В июле Трамп уже издал указ об упрощении ряда нормативов, касающихся дата-центров и энергетической инфраструктуры для них, в т.ч. линий электропередачи и электростанций. Это способно ускорить процесс одобрения проектов и подключения к сетям. А в конце июля Министерство энергетики США выделило бизнесу свои земли для ускоренного строительства ЦОД и электростанций. Администрация Трампа лояльнее всего относится к атомной энергетике.

Белый дом уже объявил о вложении Hitachi Energy $1 млрд в местное производство. В компании заявили, что инвестиции включают $457 млн на крупный завод для выпуска трансформаторов в Вирджинии, а также значительное расширение предприятий компании по всей стране. В Hitachi объявили, что перенос выпуска крупных трансформаторов на территорию США имеет решающее значение для создания прочной внутренней цепочки поставок и устранения «узких мест» в производстве, поскольку спрос на трансформаторы растёт вместе со спросом на электричество.

