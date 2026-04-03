AWS захотела пристроить ещё один ЦОД к АЭС

AWS, в своё время задавшая тренд на размещение дата-центров возле АЭС, рассчитывает построить новый кампус ЦОД в непосредственной близости от атомной электростанции Calvert Cliffs Nuclear Power Plant — в округе Калверт (Calvert County) штата Мэриленд, сообщает Datacenter Dynamics. Реализация проекта планируется совместно с энергокомпанией Constellation Energy, уже участвующей в других атомных проектах, связанных с индустрией ЦОД.

В 2024 году именно Amazon первой в США попыталась построить ЦОД непосредственно на месте получения энергии, приобретя у Talen Energy гигаваттный кампус около АЭС Susquehanna в Пенсильвании. В сделку входило соглашение, оговаривавшее поставки энергии из Susquehanna напрямую дата-центру, что вызвало протесты местных коммунальных компаний. В результате жалобы регулятору FERC соглашение было заблокировано, так что кампус AWS получает энергию опосредованно.

В случае с Calvert Cliffs компания уже провела предварительную проверку, анализ нормативно-правовых актов, оценила площадку и разработала предварительные «эскизы» объекта, но официально разрешение у властей пока не запрашивала. Согласно презентации, кампус может включать до восьми дата-центров к югу и западу от АЭС. Территорию уже зонировали для тяжёлой промышленности. Теперь её придётся резонировать для дата-центров.

AWS уже объявляла о планах расширить облачный регион в Северной Вирджинии на штат Мэриленд. В апреле 2025 года компания объявила, что её объекты разместятся в технопарке Quantum Frederick Park компании TPG в Адамстауне, приблизительно в 150 км от округа Калверт. Также планируется проложить трансатлантический кабель Fastnet для связи США и Ирландии.

Внимание к территории вблизи АЭС в округе проявляют и другие компании. Так, Natelli Holdings хочет купить участок для четырёх зданий ЦОД, первоначальные инвестиции составят $30 млн. Впрочем, местные жители таким инициативам не слишком рады. Отдельные представители округа предложили немедленно ввести 24-месячный мораторий на «любые согласования, разрешения, резонирование, планы, строительство» и прочие действия, связанные с возведением дата-центров — до того, как общественности будут официально представлены результаты всестороннего экологического исследования, включая оценку воздействия ЦОД на землю, воду и воздух.

Сама Amazon параллельно ведёт переговоры о строительстве крупного ЦОД рядом с АЭС Comanche Peak в Техасе, принадлежащей Luminant Generation (Vistra). Также компания намерена построить в Вашингтоне мини-реакторы X-Energy на 960 МВт. Microsoft перезапустит АЭС Three Mile Island (принадлежит Constellation Energy), чтобы обеспечивать электричеством свои ИИ ЦОД в течение 20 лет. Станция заработает даже раньше, чем планировалось. Google намерена перезапустить АЭС Duane Arnold Energy Center (DAEC) в Айове, которая принадлежит NextEra, и пристроить к ней шесть дата-центров.

Договор об эксклюзивных поставках электроэнергии с АЭС Clinton Clean Energy Center (Constellation Energy) в Иллинойсе сроком на 20 лет заключила и Meta✴. Также Meta✴ купит у Vistra энергию с АЭС Davis-Besse и Perry (Огайо), и Beaver Valley (Пенсильвания). Проекты сотрудничества операторов ИИ ЦОД с АЭС имеются в Индии и Китае. В России не первый год работает дата-центр «Росатома» вблизи Калининской АЭС.

