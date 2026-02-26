Amazon захотела пристроить крупный ЦОД к АЭС Comanche Peak в Техасе

Компания Amazon намерена построить ещё один дата-центр в Техасе. На этот раз речь идёт об объекте в непосредственной близости от атомной электростанции, сообщает Datacenter Dynamics.

На днях окружной суд Сомервелла (Somervell) подал ходатайство о заключении договора о развитии с дочерней структурой Amazon — Amazon Data Services. При её посредничестве Amazon осуществляет большую часть операций, связанных с рынком ЦОД. Предлагаемый проект предлагают реализовать на землях компании Vistra, прилегающих к АЭС Comanche Peak.

В соответствии с данными из заявки на получение налоговых льгот, проект предусматривает строительство до 18 двухэтажных строений на площади около 176 га. Объём инвестиций составит порядка $5 млрд. По данным техасских СМИ, строительство может стартовать уже в 2027 году. Детали соглашения пока хранятся в секрете, но уже есть данные, что оно предусматривает выплату округу $2,5 млн после начала строительства и ещё по $300 тыс. за каждое здание.

АЭС Comanche Peak мощностью 2,4 ГВт введена в эксплуатацию в 1974 году. Оператором выступает дочерняя структура Vistra — Luminant Generation. Станция находится в Соммервелле, граничащим с округом Худ (Hood). Amazon уже взаимодействует с властями последнего в рамках инициативы Project Spectrum, предусматривающей строительство кампуса ЦОД на территории площадью более 511 га, который тоже может быть запитан от Comanche Peak.

Округ Худ привлекает пристальное внимание инвесторов и застройщиков. Sailfish намерена построить крупный объект на площади более 809 га и мощностью 5 ГВт, тоже недалеко от атомной электростанции. MARA занимается майнингом в том же округе, а Pacifico Energy планирует «несетевой» проект газовой энергетики, предназначенный для снабжения энергии дата-центров на территории Худа. Впрочем, единого мнения относительно разрешения строительства новых ЦОД среди местных властей нет.

Ранее Amazon (AWS) приобрела кампус ЦОД, расположенный в непосредственной близости от АЭС Susquehanna в Пенсильвании (США). Изначально компания пыталась запитать ЦОД напрямую от АЭС, но власти и регуляторы не одобрили сделку. Тем не менее, планируется значительное расширение кампуса. Летом 2025 года также сообщалось, что компания инвестирует $20 млрд в развитие ИИ ЦОД в Пенсильвании и $10 млрд в Северной Каролине.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: