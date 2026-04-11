Глава Amazon допустил продажу собственных чипов сторонним заказчикам

На этой неделе генеральный директор Amazon Энди Джасси (Andy Jassy) опубликовал ежегодное послание акционерам, в котором отметил высокий спрос на чипы собственной разработки. Если бы компания выделила их производство в отдельный бизнес с продажей чипов как самой AWS, так и сторонним клиентам, то его годовой оборот мог бы составить $50 млрд. Он допустил, что в будущем компания будет продавать их целыми партиями.

Джасси также сообщил, что два крупных клиента AWS обратились с просьбой выкупить всю мощность инстансов на Graviton на 2026 год, но компания отклонила эти запросы, и уточнил, что расчётная годовая выручка (Revenue Run Rate, RRR) Amazon на собственных чипах (Graviton, Trainiu, Nitro) составляет $20 млрд. По словам Джасси, 98 % из 1000 крупнейших клиентов EC2 используют чипы Graviton, а мощности ускорителей Trainium2 и Trainium3 «почти полностью зарезервированы». Также уже зарезервирована значительная часть мощностей на базе Trainium4, до массовой доступности которого ещё около 18 мес.

Согласно прогнозу Джасси, Trainium сэкономит компании «десятки миллиардов долларов капитальных затрат в год и обеспечит преимущество в несколько сотен базисных пунктов операционной прибыли по сравнению с использованием чипов других компаний для выполнения вычислений». Он также отметил, что, хотя расчётный годовой доход AWS в IV квартале 2025 года составил $142 млрд, 85 % глобальных ИТ-затрат по-прежнему приходится на решения on-premise. «Это изменится», — заявил Джасси.

Спустя три года после начала волны развёртывания ИИ, годовой доход AWS (Revenue Run Rate, RRR) от ИИ в I квартале 2026 года превысил $15 млрд и продолжает расти. «И все же у нас по-прежнему есть ограничения по мощности, которые приводят к неудовлетворенному спросу», — говорит гендиректор Amazon. Он сообщил, что AWS будет расти ещё быстрее, если будет обеспечен большим объёмом электроэнергии. В 2025 году AWS получила 3,9 ГВт новых мощностей и намерена удвоить общую подведённую мощность к концу 2027 года.

AWS запустила один из крупнейших в мире ИИ-кластеров с около 500 тыс. чипов Trainium2, который будет использоваться ИИ-стартапом Anthropic. А первым из технологических гигантов разрешил использовать собственные чипы вне его инфраструктуры стала Google, благодаря чему Anthropic приобретёт около 1 млн Google TPU v7 (Ironwood) для запуска на контролируемых ею объектах (в Fluidstack). Примерно 400 тыс. чипов компания получит напрямую от Broadcom в составе стоечных систем.

