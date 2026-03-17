AWS и NVIDIA расширят сотрудничество: в следующие 12 месяцев AWS внедрит более 1 млн ИИ-ускорителей NVIDIA

В ходе конференции NVIDIA GTC 2026 компании AWS и NVIDIA анонсировали расширение технологического сотрудничества. Речь идёт о взаимодействии в сфере ускоренных вычислений, технологий интерконнекта, настройки ИИ-моделей и инференса.

Основные планы сотрудничества включают использование AWS в облачных регионах по всему миру более 1 млн новых ИИ-ускорителей NVIDIA, в т.ч. семейств Blackwell и Rubin. AWS уже предлагает облачные инстансы на основе ускорителей NVIDIA для ИИ и машинного обучения. Также продолжается сотрудничество в сфере сетевых технологий NVIDIA Spectrum.

Ведётся подготовка к запуску новых инстансов EC2 на основе ускорителей NVIDIA RTX Pro 4500 Blackwell Server Edition. AWS станет первым крупным облачным провайдером, анонсировавшим поддержку этих ускорителей. Эти инстансы предназначены для аналитики, «говорящих» ИИ-систем, генерации контента, рекомендательных систем, видеостриминга, видеорендеринга и др.

Они будут построены на архитектуре AWS Nitro System, позволяющей полностью использовать ресурсы выделенного оборудования для пользовательских задач. Также Nitro System обеспечивает высокий уровень безопасности — доступ к данным и рабочим процессам получают только сами пользователи, его не имеют даже сотрудники AWS. При этом система обновляется и оптимизируется без остановки работы.

С ростом инфраструктуры ключевой проблемой становится взаимодействие между ускорителями NVIDIA и AWS Trainium. Компании объявили о поддержке библиотеки NVIDIA Inference Xfer Library (NIXL) и AWS Elastic Fabric Adapter (EFA), что позволяет ускорить распределённый инференс ИИ-моделей на Amazon EC2. Подобная архитектура распределённого инференса позволяет эффективно совмещать вычисления и передачу данных, снижать задержки и максимизировать использование ИИ-ускорителей. NIXL с EFA интегрируются с популярными открытыми фреймворками, включая NVIDIA Dynamo, vLLM и SGLang.

Дополнительно AWS и NVIDIA объявили об использовании Apache Spark в конфигурации Amazon EMR на Amazon EKS с инстансами G7e на основе ускорителей NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell, что втрое ускоряет аналитику данных. При этом сохраняется совместимость с имеющимися приложениями Spark.

Наконец, компании объявили о расширении поддержки ИИ-моделей NVIDIA Nemotron в облаке Amazon Bedrock с адаптацией моделей для юриспруденции, здравоохранения, финансов и других специализированных областей. Вся инфраструктура управляется Bedrock, что значительно упрощает задачи разработчиков. Вскоре ожидается появление гибридной MoE-модели NVIDIA Nemotron 3 Super для финансовых сервисов, кибербезопасности, ретейла, разработки ПО и др.

В целом компании создали полный стек ИИ-инфраструктуры — от ИИ-ускорителей и сетей до управляемых сервисов. Это позволит клиентам быстрее внедрять ИИ-решения, не конструируя инфраструктуру из разрозненных компонентов.

Как сообщает Datacenter Dynamics, в феврале 2026 года глава AWS Мэтт Гарман (Matt Garman) заявил, что компания всё ещё использовала устаревшие ускорители NVIDIA A100 в некоторых серверах, поскольку спрос был высок даже на них.

Широкий доступ к NVIDIA Blackwell Ultra появился в декабре 2025 года, в скором будущем планируется организовать доступ и к ускорителям Rubin. В то же время компания намерена инвестировать в собственные ускорители Trainium. В феврале OpenAI объявила, что будет использовать 2 ГВт мощностей на основе Trainium и других ускорителей в облаке AWS, во многом благодаря $50 млрд инвестиций со стороны Amazon.

