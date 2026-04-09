Uber перенесёт рабочие нагрузки на чипы AWS Graviton и Trainium нового поколения

Компания Uber сообщила о расширении использования облачной платформы Amazon Web Services (AWS). Оператор сервисов для вызова такси и частных водителей, а также доставки еды и грузов перенесёт определённые нагрузки на чипы AWS Graviton и Trainium нового поколения. Компания уже использует Arm-процессоры Ampere в облаке Oracle.

В частности, Uber будет использовать изделия Graviton4, насчитывающие до 96 ядер, для поддержания работы своих зон обслуживания поездок (Trip Serving Zones). Соответствующая инфраструктура функционирует в режиме реального времени: каждый раз, когда пользователь заказывает поездку или доставку, система рассчитывает оптимальный маршрут, выбирает подходящего водителя и определяет время. В часы пик и при проведении крупных мероприятий создаётся огромная вычислительная нагрузка: требуются анализ миллионов возможных сценариев поездок и обработка данных о местоположении пользователей и водителей. Ожидается, что применение Graviton4 позволит сократить задержки и оптимизировать затраты, а также обеспечит необходимую масштабируемость в периоды всплеска запросов без ущерба для надёжности, доступности или безопасности.

Кроме того, Uber начнёт применять ускорители Trainium3 для обучения некоторых своих ИИ-моделей, которые лежат в основе приложений вызова такси и доставки. Эти изделия оснащены 144 Гбайт памяти HBM3E, а производительность на операциях FP8 достигает 2,52 Пфлопс. ИИ-модели Uber, как отмечается, анализируют данные миллиардов поездок для выбора водителя или курьера, оценки времени прибытия и генерации рекомендаций для пользователей. Обучение ИИ в таком масштабе требует колоссальных вычислительных возможностей: решения Trainium3, как подчёркивается, способны предоставить необходимые ресурсы.

«Uber — одно из самых требовательных приложений в мире, работающих в режиме реального времени. Мы помогаем Uber обеспечивать надёжность, на которую рассчитывают сотни миллионов людей, а также внедрять ИИ-функции, определяющие будущее сервисов совместных поездок и доставки по запросу», — говорит Рич Гераффо (Rich Geraffo), вице-президент и управляющий директор AWS в Северной Америке.

