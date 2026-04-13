Amazon призвала акционеров не углубляться в климатические показатели компании

Совет директоров Amazon преддверии ежегодного общего собрания призвал акционеров отклонить предложение обязать компанию раскрывать больше информации о влиянии расширения её парка ЦОД на её же климатические обязательства, сообщил The Register. Это предложение было подано некоммерческой организации As You Sow, выступающей за корпоративную ответственность, и Mercy Investment Services, инвестиционным подразделением Sisters of Mercy of the Americas.

В нём отмечается, что Amazon стремится к масштабному расширению своей облачной инфраструктуры в течение следующих нескольких лет, что ставит под сомнение реалистичность климатических обязательств, сделанных раннее центральным элементом её корпоративной стратегии. Ранее Amazon обязалась «достичь нулевых выбросов углерода к 2040 году» и полностью перейти на возобновляемые источники энергии к 2030 году.

Хотя она утверждает, что выполнила последнее обязательство в 2023 году, в предложении выражается сомнение в том, сможет ли компания поддерживать этот уровень в ближайшие годы, учитывая масштабное расширение ЦОД, запланированное AWS. Компания наряду с Meta✴ действительно является одним из крупнейших мире покупателей «чистой» энергии. Однако ранее глава компании Энди Джасси сообщил, что Amazon добавила 3,9 ГВт вычислительных мощностей в течение 2025 года и намерена удвоить этот показатель к концу 2027 года, потратив $200 млрд на расширение инфраструктуры в 2026 году.

Для этой инфраструктуры потребуется дополнительная электроэнергия. В предложении отмечено, что коммунальные предприятия в таких штатах, где развиты ЦОД, теперь вынуждены строить новые газовые электростанции для удовлетворения растущего спроса и даже поддерживать работу угольных электростанций. Всё это приводит к выбросам миллионов тонн дополнительных парниковых газов в атмосферу.

В связи с этим в предложении задан вопрос, как Amazon планирует решать эту проблему и будет ли увеличен объём закупаемых сертификатов возобновляемой энергии (REC). Инвесторы Amazon выиграют от анализа, объясняющего, как компания будет решать эти проблемы, говорится в документе. В свою очередь, Amazon свой призыв к акционеров отклонить предложение объяснила тем, что считает отчёт, запрошенный в предложении, ненужным.

«Мы уже регулярно предоставляем публичные обновления о нашем прогрессе, инициативах и работе по достижению наших климатических целей, включая регулярные отчёты о нашей углеродоёмкости и о наших усилиях по сокращению углеродного следа рабочих нагрузок ИИ и повышению устойчивости и эффективности наших ЦОД, — говорится в обращении Amazon, — В результате, наша текущая публичная отчётность уже решает конкретные проблемы, обозначенные в этом предложении, и делает отчёт, запрошенный в предложении, ненужным».

