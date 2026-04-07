Инвесторы требуют от Amazon, Microsoft и Google прозрачности отчётов о расходах воды и электроэнергии в ЦОД США

Помимо давления, по разным причинам оказываемого на Amazon, Microsoft и Google общественностью, более внимательнее к деятельности гиперскейлеров стали и инвесторы, сообщает Reuters. От компаний теперь требуют более подробных отчётов о расходах электроэнергии и воды.

Reuters сообщает, что более десятка инвестиционных компаний желают знать об использовании воды и мерах её экономии на фоне желания IT-гигантов расширить вычислительные мощности. Бостонская Trillium Asset Management, управляющая активами на сумму более $4 млрд, в декабре 2025 года обратилась к Alphabet, желая получить ясность относительно достижения гиперскейлером климатических целей, поскольку потребности дата-центров компании только растут.

В 2020 году техногигант обещал сократить вредные выбросы вдвое, а к 2030 году перейти на безуглеродные источники энергии, но, по данным Trillium, выбросы выросли на 51 % (а за полтора десятка лет и вовсе на 1515 %), и теперь инвесторам очень интересно, когда компания намерена добиться климатических целей.

Инвестфонд Green Century Capital Management сообщил о переговорах с NVIDIA для «вынесения резолюции», в соответствии с которой будут приняты меры для того, чтобы краткосрочные выгоды от ИИ не достигались ценой долгосрочных климатических и финансовых рисков. В первую очередь инвесторы требуют больше информации о расходе воды. По статистике Mordor Intelligence, в 2025 году североамериканские ЦОД использовали без малого 1 млрд м3 питьевой воды, что приблизительно равно годовой потребности Нью-Йорка.

Хотя Meta✴, Google и Amazon всё активнее используют в своих дата-центрах СЖО с замкнутым контуром, экономно расходующие воду, данные о реальных водных затратах значительно различаются, поскольку нет единых стандартов отчётности. В отчёте Meta✴ за 2025 год раскрыто потребление воды только на принадлежащих и используемых компании участках, но не на тех, которые она арендовала или на объектах в стадии строительства. Общее водопотребление увеличилось на 51 %, с 3,726 млрд м3 в 2020 году до 5,637 млрд м3 в 2024 году. В отчёте Google за 2025 год есть общие данные об объектах, находящихся в собственности или аренде, но информация об объектах, управляемых третьими сторонами отсутствует.

По словам Amazon, компания всё чаще раскрывает данные о потреблении воды на конкретных объектах и стремится быть «хорошим соседом», инвестируя в повышение эффективности, ввод в эксплуатацию новых источников энергии и сокращение водопользования. Microsoft заявляет, что экоустойчивость является «основной ценностью» компании и она активно решает проблемы устойчивого развития, в то же время ускоряя разработку решений для достижения долгосрочного эффекта.

Инвесторы подчёркивают, что решающее значение имеют именно данные о расходе на отдельных объектах, поскольку партнёры гиперскейлеров могут лучше оценить операционные риски и эффективность управления ресурсами. Так, Calvert Research and Management заявляет, что компании недостаточно подробно рассказывали о потреблении воды и его влиянии на местных жителей. Впрочем, инвесторы обычно ратуют не за экологию, а за надёжный возврат вложенных средств — недостаточная прозрачность отчётов тормозит строительство и развите всё более дорогостоящих ЦОД.

Лоббистская группа Коалиция ЦОД (Data Center Coalition), куда входят четыре крупнейших гиперскейлера, заявляет, что улучшение взаимодействия с местными жителями — один из ключевых приоритетов в минувшем году. Жители должны понимать, что проекты не создадут дополнительной нагрузки на местные ресурсы, а люди будут защищены как плательщики коммунальных услуг. По мере того, как число ЦОД растёт, всё чаще случаются и перебои с водой и питанием близлежащих поселений, что вызывает всё большее беспокойство.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: