Как на Татуине: индийская Uravu будет добывать питьевую воду из воздуха с помощью «мусорного» тепла ЦОД

Индийский стартап Uravu предложил систему, в которой соль является ключевым ингредиентом, способствующим эффективному охлаждению серверных стоек. Более того, метод позволяет получать воду непосредственно из тёплого воздуха, проходящего через системы охлаждения ЦОД, сообщает Datacenter Dynamics.

Основанный в 2012 году стартап Uravu предложил добавить в контур охлаждения влагопоглотитель на основе солёной воды — благодаря этому можно будет извлекать воду из «отработанного» тёплого воздуха. Потом её можно повторно использовать для охлаждения оборудования, а излишки воды можно даже продавать. Разработчики явно вдохновлялись решениями с пустынной планеты Татуин, показанной во франшизе «Звёздные войны» — там вода тоже добывалась непосредственно из воздуха. Поэтому и свою установку они назвали Tatooine.

Tatooine использует низкотемпературное (+35–65 °C) избыточное тепло, отдаваемое системами охлаждения. Модуль-абсорбент (поглотитель) забирает тёплый воздух, из части которого извлекается вода. Другая часть вступает в контакт с поглотителем на основе солёной воды, участвуя в процессах тепло- и массообмена. После солевой раствор передаётся в десорбер, где выделяет влагу в виде пара при помощи вакуумного насоса. Сконденсированная вода имеет на выход температуру +27–32 °C, что соответствует верхней границе рекомендаций ASHRAE. Гиперскейлеры допускают работу серверов и при таких температурах.

Абсорбент Uravu начинает отбирать избыточное тепло при разнице с температурой окружающей среды в +4 °C. По оценке самой компании, Tatooine во многих сценариях позволят вообще не использовать традиционные чиллеры или драйкулеры, а на 1 МВт мощности ЦОД система способна отдавать до 30 м3/сут. чистой дистиллированной воды. Показатель может колебаться в зависимости от условий окружающей среды и уровня влажности, но как минимум 5 м3/сут. готовой для питья или других нужд воды она будет давать.

Использование отработанного тепла позволяет улучшить показатели энергетической эффективности (PUE) и эффективности использования воды (WUE) дата-центров. Последний и вовсе достигает отрицательных значений — вода не просто восстанавливается, а извлекается в избытке, поэтому её можно продавать близлежащим потребителям. Уже сегодня Uravu имеет партнёрские соглашения с предприятиями других секторов, поставляя им «воду из воздуха». В частности, одна из её систем используется для производства бутилированной воды в Бангалоре, хотя и в скромных объёмах (всё те же 5 м3 /сут.).

Компания начала взаимодействовать с участниками OCP и разработала 125-кВт демо-систему, подходящую для небольших и пилотных проектов. Следующая цель — блок на 1 МВт, с прицелом на создание модульного решения и стандартизацию производства. Разработка начнётся в 2026 году, условия проекта согласованы с неким «крупным провайдером». Также ведутся переговоры с пятью другими компаниями, занимающимися цифровой инфраструктурой. От венчурных фондов Uravu привлекла $4,7 млн и намерена инициировать раунд финансирования серии A до конца текущего года.

Это не первые решения, использующие тепло ЦОД и сопутствующую воду. Так, в 2025 году появилась новость, что AirJoule разработала технологию «превращения» тепла дата-центров в дистиллированную воду, а в Нью-Йоркском университете (NYU) разработали необычную систему охлаждения на основе минералов. Благодаря им выделяемое на заводах тепло можно использовать для охлаждения дата-центров.

Дефицит воды является большой проблемой для многих стран. В Индии проживают 18 % населения Земли, но на неё приходится лишь 4 % мировых водных ресурсов. По оценкам Всемирного банка, 600 млн жителей страны живут в районах, где воды не хватает, а, тем временем, потребление воды в стране к 2030 году может удвоиться, что только усугубит проблему. При этом ЦОД участвуют в конкуренции за воду наравне с людьми.

