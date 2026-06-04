AirTrunk инвестирует $21 млрд в строительство 3-ГВт ЦОД в индийском штате Махараштра

Австралийская AirTrunk объявила о намерении инвестировать $21,05 млрд в новый ЦОД в индийском штате Махараштра, расположенном в центральной части страны. Дата-центр разместят в бизнес-парке Raigad Penn Growth Centre рядом с Мумбаи (Mumbai), а мощность объекта должна составить 3 ГВт, сообщает Reuters.

Поддерживаемая американским инвестиционным гигантом Blackstone, компания AirTrunk управляет дата-центрами в Азии, в том числе в Гонконге, Японии, Малайзии и Сингапуре. Пока речь идёт о подписании в Индии письма о намерениях.

Новые средства поступают на фоне того, что Индия в последнее время переживает настоящий инвестиционный бум — только в этом году компании из США намерены вложить в страну более $630 млрд. Основными драйверами роста инвестиций стали налоговые льготы для размещения дата-центров гиперскейлеров и других технологических компаний на территории страны.

Более того, финансовые вложения в отрасль ИИ ЦОД наращивают и крупнейшие индийские конгломераты, Reliance и Adani в феврале обязались вложить $110 млрд и $100 млрд соответственно. Растущий фокус на цифровой инфраструктуре критически важен для поддержки роста экономики Индии.

В феврале 2026 года сообщалось, что Индия намерена привлечь облачных провайдеров, предложив 20 лет налоговых каникул для гиперскейлеров, использующих местные ЦОД для обслуживания зарубежных облачных клиентов.

Гигантские проекты ЦОД для Индии — не редкость. Например, в декабре 2025 года сообщалось, что Microsoft инвестирует в Индию $17,5 млрд для масштабирования ИИ-инфраструктуры. В феврале 2026 года OpenAI и Tata договорились о строительстве 1 ГВт ИИ ЦОД в Индии, а в конце апреля появилась новость, что Reliance потратит $17 млрд на крупнейший в Индии кластер ЦОД мощностью 1,5 ГВт.

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