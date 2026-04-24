Microsoft вложит $18 млрд в ЦОД, ИИ и облака в Австралии

Microsoft объявила о намерении инвестировать в расширение инфраструктуры и работы в сфере ИИ и облачных технологий в Австралии AU$25 млрд ($18 млрд) до конца 2029 года, сообщает Datacenter Dynamics. По словам главы компании Сатьи Наделы (Satya Nadela), выступавшего в Сиднее, это позволит расширить инфраструктуру Azure в стране более чем на 140 %. Новые инвестиции — продолжение политики Microsoft, в конце 2023 года пообещавшей вложить AU$5 млрд ($3,18 млрд). Тогда заявлялось, что это крупнейшая инвестиция компании за всю 40-летнюю историю её присутствия на континенте.

С правительством страны подписан меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым Microsoft намерена соответствовать недавно названных официальным «ожиданиям» властей в отношении ЦОД и строителей ИИ-инфраструктуры, предполагающим приоритет национальных интересов Австралии, поддержку «зелёного перехода», ответственное использование воды, создание рабочих мест и др. В рамках «зелёного перехода» Microsoft увеличит мощности возобновляемой энергетики в стране с учётом собственных целей по достижению «углеродного нейтралитета» к 2030 году.

Дополнительно компания намерена расширить сотрудничество с госструктурами в области КИИ и обучить к 2028 году 3 млн жителей Австралии навыкам работы с ИИ. Также в июле 2025 года Microsoft подписано пятилетнее соглашение с местным Министерством обороны на сумму AU$495 млн ($324,71 млн). Военные намерены использовать облачные мощности компании.

К концу 2025 года Microsoft владела и управляла тремя дата-центрами на континенте и строила ещё три объекта в окрестностях Сиднея и Мельбурна. У компании имеются облачные регионы в Канберре, Новом Южном Уэльсе и провинции Виктория — необходимые мощности арендуются у сторонних провайдеров.

Ранее появилась информация, что Google рассматривает возможность инвестировать в Австралию AU$20 млрд ($14,2 млрд), но компанию беспокоят высокие налоги. AWS строит ЦОД для австралийского правительства — в июле 2024 года было объявлено, что он предназначен для обработки совершенно секретной информации. Правительство намерено инвестировать в новые системы в следующие десять лет AU$2 млрд ($1,3 млрд). Летом 2025 года сообщалось, что в ближайшие четыре года AWS потратит AU$20 млрд (US$13 млрд) на инфраструктуру дата-центров в Австралии. Тогда это была крупнейшая публичная инвестиция в технологическую сферу страны за всю её историю.

