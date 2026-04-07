Австралийское неооблако Firmus при поддержке NVIDIA привлекло $505 млн и нарастило капитализацию до $5,5 млрд в преддверии IPO

Специализирующаяся на строительстве и эксплуатации ИИ ЦОД австралийская Firmus Technologies, поддерживаемая NVIDIA, привлекла $505 млн инвестиции при оценке капитализации в $5,5 млрд. Средства получены в ходе нового раунда финансирования перед выходом на IPO на Австралийской фондовой бирже (ASX) в конце 2026 года, сообщает Silicon Angle.

Основанная в 2019 году Firmus строит и эксплуатирует ИИ-инфраструктуру на базе кластеров ускорителей. Дата-центры компании оптимизированы для использования с аппаратными решениями NVIDIA. Это позволяет клиентам развёртывать стандартизированные среды как для обучения ИИ-моделей, так и для инференса. Системы распределения питания и охлаждения обеспечивают работу при высоких вычислительных нагрузках.

Доступ к вычислительным мощностям Firmus обеспечен через управляемые инфраструктурные экосистемы, в которых развёртывание, настройка и текущая работа осуществляется в рамках единой платформы. Сегодня компания строит флагманский кампус за $1,37 млрд в Лонсестоне (Launceston) на севере Тасмании. Для ЦОД предусмотрено использование систем рециркуляции воды, АКБ, а также питание от местной ГЭС. Предполагается, что ЦОД получит 36 тыс. NVIDIA GB300.

Раунд финансирования возглавила Coatue Management при поддержке NVIDIA, играющей активную роль инвестора и стратегического партнёра. Полученные средства используют для масштабирования мощностей ЦОД: строительства новых объектов, развёртывания ИИ-ускорителей и создания необходимой инфраструктуры для энергоснабжения и охлаждения.

В 2025 году компания уже привлекла порядка $715 млн, включая раунд на $327 млн в ноябре. В феврале она привлекла $10 млрд в кредит на строительство ИИ-фабрик Project Southgate. Минувший раунд был третьим и последним перед IPO в июне или июле. Оператор рассчитывает привлечь около $2 млрд дополнительных средств. Morgans Financial и Morgan Stanley представят информацию потенциальным инвесторам в ближайшие дни.

Если IPO состоится, оно станет одним из крупнейших в Австралии за текущее десятилетие, более того — одним из крупнейших в истории страны, если принимать в расчёт только технологические компании. Обычно австралийские технобизнесы предпочитают для IPO биржи вне континента. Firmus на этом фоне выглядит довольно белой вороной, решившей сделать ставку на Australian Stock Exchange.

В конце марта сообщалось, что австралийские власти принимают меры по ужесточению контроля за развитием ИИ-инфраструктуры на территории страны. В частности, они внедряют новую систему, связывающую утверждение проектов новых ЦОД с вливаниями в энергетику, управлением ресурсами и влиянием дата-центров на внутреннюю экономику.

