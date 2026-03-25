Австралия решила надавить на ИИ ЦОД, частично отказавшись от рыночного подхода

Австралийские власти принимают меры по ужесточению контроля за развитием ИИ-инфраструктуры на территории страны. Они внедряют новую систему, связывающую вопросы утверждения проектов новых ЦОД с вливаниями в энергетику, управлением ресурсами и влиянием дата-центров на внутреннюю экономику, сообщает Datacenter Knowledge. В конце 2025 года в стране был принят национальный план развития ИИ, в котором изложены принципы инвестиций в инфраструктуру, развития трудовых ресурсов и предусмотрено создание «Института безопасности ИИ» (AI Safety Institute).

Речь идёт об отказе от преимущественно рыночного подхода к расширению инфраструктуры. Вместо этого землю, энергоресурсы и разрешения будут всё чаще давать исходя из национальных приоритетов. Фактически Австралия не замедляет развитие ИИ, но решает, кто именно будет создавать такие.

Теперь операторы ЦОД будут обязаны не просто развернуть мощности, но и поддерживать системы генерации «зелёной» энергии, модернизацию ЛЭП и др. Рост использования ИИ не должен привести к увеличению расходов домохозяйств и промышленных предприятий. Такая же логика распространяется и на расходы воды и участие местных жителей в экономике. Застройщикам ЦОД будет необходимо доказывать рачительное использование ресурсов и то, что вычислительные мощности будут приносить пользу австралийскому бизнесу и жителям, а не только мировым техногигантам.

Вместо введения прямых ограничений власти отодвинут рассмотрение проектов, не соответствующих необходимым стандартам. В результате у них появится стратегический рычаг давления на компании — время для бизнеса часто не менее важно, чем капитал. При этом подчёркивается, что Австралия открыта для бизнеса, но только для такого, который ставит интересы страны на первое место.

В основе изменений — беспрецедентный спрос ИИ ЦОД на энергию. Правительство позиционирует дата-центры как фактор, создающий нагрузку на энергосистему, и как активы, потенциально способные её стабилизировать. Не менее важную роль играют и водные ресурсы — отвечающая за охлаждение ЦОД инфраструктура будет рассматриваться не менее тщательно, чем энергетическая. Теперь девелоперам придётся бороться за возможность строить и эксплуатировать дата-центры.

По мнению экспертов J. Gold Associates, всё большее внимание экологическим вопросам уделяется и в странах вроде США, но там политика относительно ЦОД во многом определяется отдельными штатами и местными сообществами, а не централизованными нормами. При этом отмечается, что трудности часто возникают именно на местах: рост коммунальных платежей, транспортные проблемы, шум и др. вызывают неприятие ЦОД у жителей, тем более что операторы дата-центров платят налоги (часто на льготных условиях), но рабочих мест создают не особенно много, так что издержки для местных сообществ обычно больше пользы.

Как предполагают эксперты Datacenter Knowledge, следующий этап масштабирования инфраструктуры ЦОД сместит акцент — узким местом для рынка станет не привлечение капитала, а соблюдение нормативных требований. Гиперскейлеры вряд ли замедлят инвестиции, но для продвижения своих проектов им потребуется внимательнее учитывать энергетические, экологические и экономические политики на местах. Превращение очередей на одобрение проектов в рычаг давления на операторов заслуживает особого внимания, поскольку «стратегические задержки» позволят властям стимулировать развитие ИИ, одновременно контролируя результаты. Не исключается, что такую модель могут перенять и другие государства.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: