Google намерена проложить три подводных кабеля в Папуа-Новой Гвинее. Проект в акватории крупнейшего в Тихом океане островного государства финансируется Австралией в рамках договора о взаимной обороне, сообщает Reuters. Это станет ключевым шагом в модернизации цифровых магистралей страны. По мнению военных США и Австралии, богатая ресурсами, но относительно слабо развитая экономически Папуа-Новая Гвинея имеет стратегическое географическое положение, поскольку в регионе активно наращивает своё влияние Китай.

Власти Папуа-Новой Гвинеи сообщают, что проект Pukpuk Connectivity Initiative стоимостью $120 млн позволит соединить север и юг государства, а также автономный регион Бугенвиль (Bougainville) кабелями с большой пропускной способностью. Проект финансируется в рамках договора Pukpuk Treaty, который обеспечит австралийским военным доступ к системам связи Папуа-Новой Гвинеи, включая спутниковые станции и кабели — все инвестиции осуществляются за счёт обязательства Австралии по взаимной обороне по договору от октября 2025 года. Военные связи со страной укрепляют и США — в 2023 году стороны подписали пакт об оборонном сотрудничестве.

Кабели, как ожидается, будет прокладывать Google. Министерство иностранных дел Австралии заявило, что прокладка кабелей позволит снизить цены на интернет для потребителей, будет способствовать экономическому росту и расширит возможности образования для местных жителей. Представители Папуа надеются, что кабели позволят стране привлечь инвестиции гиперскейлеров и IT-компаний глобального масштаба.

По данным Datacenter Dynamic, сегодня к Папуа-Новой Гвинее подходят два подводных кабеля — Coral Sea Cable System (CS²) и PIPE Pacific Cable-1 (PPC-1), соединяющих регион с Австралией, Соломоновыми островами и Гуамом. Также до Папуа должен протянуться кабель Hawaiki Nui 1, соединяющий Австралию с Сингапуром через Индонезию. Kacific и SES предоставляют в стране спутниковые услуги. Локальная подводная кабельная сеть Папуа-Новой Гвинеи для внутренних коммуникаций была построена Huawei в 2018 году и профинансирована за счёт кредита, предоставленного китайским банком EXIM Bank.

В последние годы Австралия и США неоднократно финансировали прокладку подводных кабелей для максимального охвата тихоокеанских островов — это должно было блокировать стремление Китая создавать телекоммуникационные линии в регионе — Австралия и её союзники рассматривают их, как угрозу безопасности. На эти нужды Австралия выделила более AU$450 млн ($300 млн). Средства предназначались для прокладки подводных кабелей через Тихий океан и Восточный Тимор, включая кабель Coral Sea между Папуа-Новой Гвинеей, Соломоновыми островами и Австралией.

В ноябре Google сообщила о намерении проложить кабель от острова Рождества в Индийском океане до Австралии — это ещё одна важная для обороны локация. По данным Google, в Африку и Азию будут проложены ещё две кабельные системы, это должно «повысить устойчивость» интернет-инфраструктуры в Индийском океане.

