Высокогорный ИИ: DataHub и Hosted AI запустят в Непале облако YetiCloud

Компания DataHub пришла к соглашению с Hosted AI о совместном запуске ИИ-облака в Непале. Новая компания получила название YetiCloud.ai и обеспечит доступ к системам искусственного интеллекта для местного бизнеса, стартапов, разработчиков и др., сообщает Datacenter Dynamics.

DataHub объявила, что совместно с партнёром обеспечит весь спектр услуг, от обучения и дообучения ИИ-моделей до инференса и хостинга ИИ-приложений. Также будет доступна помощь во внедрении корпоративных ИИ-систем. Ожидается, что YetiCloud.ai будет способствовать цифровым инновациям в Непале.

Hosted AI предоставит платформу для оптимизации и оркестрации неооблачного сервиса, использующего ИИ-ускорители NVIDIA. Хостинг платформы организован на мощностях DataHub. По словам представителя компании, пока речь идёт всего лишь о 12 ИИ-ускорителях, но в ближайшие месяцы должны появиться новые. Пока применяются ускорители NVIDIA RTX6000 Pro Blackwell, H100 и L40S, но по мере роста спроса планируется добавить и модели NVIDIA H200.

По данным Hosted AI, электросеть Непала на 95 % снабжается электричеством ГЭС, причём в прошлом году страна недосчиталась его продаж приблизительно на $192 млн в сезон муссонов, поскольку на избыточную электроэнергию не нашлось покупателей. YetiCloud.ai позволит найти применение этой «невостребованной» энергии для суверенных вычислений. Впервые местные бизнес-структуры смогут арендовать серьёзные ИИ-мощности в Непале, действующие в рамках национального законодательства и оплачиваемые в местной валюте.

DataHub выступает оператором дата-центров в Непале с 2012 года, её объекты находятся в Катманду (Катманду) и Бутвале (Butwal). В целом рынок ЦОД Непала всё ещё не очень велик, в стране насчитывается всего девять дата-центров. В мае текущего года непальская Bichuten Data Vault сообщила о намерении построить два ЦОД общей мощностью 5 МВт.

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