Телеком-отрасли Бангладеш грозит коллапс из-за нехватки топлива

Боевые действия на Ближнем Востоке негативно сказываются на всех сферах экономики по всему миру из-за нарастающего топливного кризиса. Ассоциация операторов мобильной связи Бангладеш (Association of Mobile Telecom Operators of Bangladesh, AMTOB) в связи с этим предупредила правительство о вероятном отключении телеком-сетей, сообщает Datacenter Dynamics. Беда не пришла одна — на страну обрушились штормы, вызвав отключения электроэнергии, поэтому восстанавливать электроснабжение ещё труднее, чем обычно.

AMTOB представляет собой торговую ассоциацию, объединяющую операторов мобильной связи страны: Grameenphone, Robi, Banglalink, Teletalk и др. В открытом письме к правительству AMTOB призвала министров в приоритетном порядке обеспечить стабильные поставки топлива и электроэнергии для нужд телекоммуникационной инфраструктуры. Согласно тексту заявления, любой длительный дефицит способен негативно сказаться на состоянии связи в общенациональном масштабе и привести к параличу цифровой экономики.

Подчёркивается, что телеком-отрасль уже ощущает последствия нехватки энергии. По некоторым оценкам, Бангладеш импортирует порядка 95 % энергоресурсов, поэтому страна находится в особенно уязвимом положении с учётом того, что большая часть топлива поставляется именно с Ближнего Востока. По данным Reuters, Бангладеш был вынужден даже запросить у США временного освобождения от соблюдения санкций в отношении топлива из недружественных Штатам стран.

По данным AMTOB, телеком-отрасли нужны срочные меры поддержки, включая бесперебойную приоритетную поставку топлива для основных объектов телеком-сети, гарантированное наличие топлива для питания базовых станций, эксплуатируемых четырьмя мобильными операторами и четырьмя компаниями, управляющими вышками. Также необходимо топливо для технического обслуживания связанного с телеком-проектами транспорта, сокращение отключений электричества на критически важных телеком-объектах и максимально быстрое восстановление электроснабжения после штормов и сбоев из-за плохой погоды.

Сегодня телеком-инфраструктура Бангладеш включает приблизительно 45 тыс. вышек, множество операторских ЦОД различного масштаба, центров управления сетью (NOC) и другие компоненты, обслуживающие 185 млн. человек. В AMTOB подчёркивают, что объекты в стране во многом зависят от дизельной и бензиновой электрогенерации, особенно в периоды отключения централизованной подачи электричества, веерных отказов и/или стихийных бедствий.

Пока ситуация на Ближнем Востоке ожидает прояснения, но совсем недавно Иран не только блокировал пролив, но и наносил удары по дата-центрам AWS в ОАЭ и Бахрейне, а также пригрозил уничтожить строящийся ЦОД Stargate в ОАЭ.

