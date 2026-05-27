$800 млрд под угрозой: половине запланированных в США ЦОД угрожают стихийные бедствия

Согласно исследованию MS Amlin, страхующей риски самих страховых компаний, порядка половины запланированных в США дата-центров вполне могут пострадать от разрушительных штормов, землетрясений и других стихийных бедствий, сообщает Datacenter Dynamics.

Сегодня строительство ЦОД в США постепенно смещается на юг страны, где, как полагает компания, застройщикам всё сильнее грозят торнадо, крупный град, сильные штормы, ураганы и др. катастрофические погодные явления, довольно часто случающиеся в этом регионе. По данным MS Amlin, в США более 670 проектов ЦОД находятся на стадии строительства или планирования, из них 56 % строятся без учёта рисков разрушительных природных явлений. Рискам подвержены почти $800 млрд инвестиций.

Около 51 % этих ЦОД строится без оглядки на высокие риски сильных конвективных штормов (SCS), ещё 27 % строят или намерены строить в штатах с высокими рисками зимних бурь, 21 % — в зонах с высокими рисками появления ураганов, 3 % — с высокими рисками землетрясений. Статистика свидетельствует, что SCS являются основной причиной расходов страховых компаний. Только в прошлом году их потери в США составили $52 млрд, при этом с 2008 года потери от них растут на 8 % ежегодно. Подчёркивается, что в целом США является регионом с наибольшими затратами в мире, связанными со стихийными бедствиями.

Компания подчёркивает, что риски могут помочь в развитии новых ниш. Когда активы подобного типа сосредоточены в опасных регионах, открываются большие возможности для рынка специализированного страхования, но риски необходимо должным образом контролировать и понимать.

Обычно дата-центры застрахованы в рамках действующих программ для бизнеса — от страхования имущества до киберугроз, кредитных и политических рисков. Тем не менее стремительное развитие индустрии ЦОД, связанное с бумом ИИ, требует специальных страховок, поскольку вся отрасль с трудом успевает за изменениями. При этом дата-центры нередко подвергаются новым рискам, которые страховым компаниям трудно оценивать

Страховой бизнес сталкивается и с дополнительной угрозой — всё больше дорогих активов концентрируется в относительно небольших локациях. Кроме того, для одного объекта может предлагаться сразу несколько страховых полиса. Так, строительство дата-центра требует взаимодействия множества заинтересованных сторон, при этом на одном и том же объекте разным участникам могут быть проданы разные страховые продукты.

Стоит отметить, что проблема касается не только США. Исследование Rest of World показало, что почти 7 тыс. из 8808 дата-центров в мире построены в не самых комфортных, согласно стандартам ASHRAE, климатических условиях. Большинство находятся «за пределами оптимального температурного диапазона» для охлаждения, а 600 — в слишком жарких местах. Экономические, политические и даже сетевые реалии часто важнее для строителей и операторов, чем, например, экологическая целесообразность.

