Amazon инвестирует в ИИ-инфраструктуру Индии ещё $13 млрд

Amazon объявила о новых инвестициях в расширение и поддержку инфраструктуры искусственного интеллекта и облачных вычислений Индии в размере $13 млрд в период до 2030 года в дополнение к объявленным в 2025 году $35 млрд. В общей сложности инвестиции в этот сегмент в Индии в период с 2026 по 2030 год превысят $21 млрд.

Новые инвестиции будут направлены в расширение и поддержку мощностей ЦОД AWS в Мумбаи и Хайдарабаде, благодаря чему индийские компании получат доступ к ИИ-ускорителям, управляемым ИИ-сервисам, облачным технологиям и инструментам для разработчиков, что позволит быстрее внедрять инновации, быстро масштабироваться и обслуживать клиентов по всему миру. Совокупные инвестиции Amazon в Индию с 2010 по 2030 год превысят $88 млрд.

С 2010 года, по данным Amazon, компания помогла оцифровать 12 млн малых предприятий, поддержала 2,8 млн рабочих мест, обеспечила экспорт в сфере электронной коммерции на сумму более $20 млрд и обучила более 10 млн человек навыкам работы с облачными технологиями.

Amazon отметила, что её бизнес-приоритеты с приоритетами Индии: демократизация доступа к ИИ, цифровизация малого бизнеса, создание рабочих мест и развитие экспорта. «В ближайшие пять лет мы инвестируем более $48 млрд, чтобы удовлетворить высокий спрос на все наши услуги в Индии и помочь стране достичь этих целей», — сообщила компания.

Быстрорастущий рынок Индии привлекает внимание и других гиперскейлеров. В конце прошлого года Microsoft объявила о планах инвестировать в расширение ИИ-инфраструктуры в стране $17,5 млрд. Google планирует построить в Индии дата-центр Vizag мощностью 1 ГВт за $6 млрд.

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