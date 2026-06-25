Пожар из-за литиевых АКБ в индийском ЦОД STT GDC нанёс масштабный ущерб Google и другим компаниям

Недавний пожар в одном из дата-центров в Индии привёл к значительному ущербу и затронул интересы сразу нескольких клиентов. В начале июня Tata Communications опубликовала краткую информацию для акционеров, сообщив о возгорании на площадке в здании Next-Gen Tower, расположенном в районе Greater Kailash-1 в Нью-Дели, сообщает Datacenter Dynamics.

Пожар, причиной которого, как предварительно считается, стало возгорание литиевых аккумуляторов, своевременно взяли под контроль пожарные, поэтому никто не пострадал. Дата-центр STT Delhi 2 мощностью всего 1,1 МВт используется STT GDC. В результате инцидента пострадали сервисы Google Cloud, поскольку возгорание заставило отключить сетевое оборудование, обеспечивавшее работу локальной точки присутствия Google. Полностью работу сетевых сервисов восстановить до сих пор не удалось.

В обновлении 23 июня Google сообщала, что её команда получила доступ к пострадавшей площадке и будет наращивать сетевые мощности в течение недели. Компания оптимизировала доступную ёмкость и намерена расширить магистральную ёмкость в Дели. Она продолжает отслеживать проблемы с задержками и потерями пактов данных. Следующий отчёт об инциденте будет выпущен в понедельник.

По данным СМИ, пожар вызвал «масштабный ущерб», письма об этом направлены клиентам и аналитикам. В частности, Matrix Cellular, занимающаяся международными SIM-картами, заявила, что имеет трудности с восстановлением данных за 20 лет, потерянных в результате пожара. По оценкам индийского интернет-провайдера R2 Net, ущерб компании составил $2 млн, а сейчас она теряет из-за сбоя корпоративных клиентов. Ранее пожары в ЦОД привели к крупным сбоям телеком-систем целых стран в Бангладеш и Иране. Также европейские сервисы Google Cloud серьёзно пострадали в 2023 году в результате пожара в парижском ЦОД Global Switch.

Tata продала 74 % бизнеса ЦОД в Индии и Сингапуре компании STT GDC в 2016 году и до сих пор хранит оставшуюся часть акций. Совместное предприятие управляет десятками дата-центров в Индии. Услуги в сфере информационно-телекоммуникационных технологий до сих пор предоставляются Tata из десятков ЦОД по всему миру, многие из которых арендованы. В том числе речь идёт об облачных сервисах. Недавно было объявлено о намерении вернуться к бизнесу в сфере ЦОД и построить до 1 ГВт мощностей в Индии при посредничестве дочерней структуры HyperVault.

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