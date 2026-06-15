Индийские клиенты Google Cloud уже неделю мирятся со сбоями сети из-за пожара в ЦОД в Дели

Клиенты облачных сервисов Google Cloud с ресурсами, размещёнными в Индии, вынуждены иметь дело с повышенными задержками в течение почти недели. Возвращения к нормальной работе пока не предвидится, сообщает The Register.

По данным самой Google, 9 июня пожар в одном из сторонних ЦОД в Дели, используемому компанией, вынудил срочно отключить питание сетевого оборудования. В результате была изолирована одна из локальных точек присутствия (POP), доступная ёмкость сети в местной городской агломерации значительно снизилась. Отключение привело к периодическому повышению задержек и потере пакетов данных при работе с Google Cloud из Дели, Ченнаи, Мумбаи и окружающих районов. Как отметила компания, клиенты «могут испытывать» слегка увеличившиеся задержки и «неоптимальную» сетевую маршрутизацию в Google Cloud до тех пор, пока пострадавший объект полностью не восстановится.

Google применила меры по «оптимизации трафика», которые, как утверждают в компании, уже позволили улучшить производительность «для некоторых клиентов Cloud», и теперь компания пытается добавить дополнительные пиринговые соединения. Также компания работает над улучшением региональной пиринговой ёмкости в Ченнаи, чтобы помочь крупным интернет-провайдерам Индии и надеется, что работа будет закончена в среду, 17 июня.

Ранее пожары в ЦОД привели к крупным сбоям телеком-систем целых стран в Бангладеш и Иране. Также европейские сервисы Google Cloud серьёзно пострадали в 2023 году в результате пожара в парижском ЦОД Global Switch.

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