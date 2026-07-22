Удар по мёртвому облаку: Иран объявил, что уничтожил ЦОД AWS в Бахрейне, который и так не работал месяцами

Представители иранских силовых ведомств заявили, что снова нанесли удар крылатыми ракетами по дата-центру AWS в Бахрейне и уничтожили его, хотя сам ЦОД был выведен из строя ещё во время весенней атаки, сообщает The Register. Сообщается, что новая атака стала ответом на действия США. Достоверность утверждений Ирана о повторном успешном ударе по объекту в Бахрейне пока трудно поддаётся проверке, поскольку сервисы AWS в стране и без того недоступны в течение нескольких месяцев.

В самой AWS информацию пока не комментируют. Последнее обновление статусов инфраструктуры AWS в ОАЭ и Бахрейне после атак весной этого года было сделано 30 апреля. Оба региона, me-central-1 (ОАЭ) и me-south-1 (Бахрейн), фактически недоступны с начала марта. В числе компаний, пользовавшихся мощностями AWS, назывались Snowflake и Red Hat, которые позже предложили пострадавшим от ударов клиентам или переключиться на резервные мощности, или перенести рабочие нагрузки в другие облачные регионы.

AWS отменила в регионе me-central-1 оплату использования сервисов в марте 2026 года. Иран также называл легитимными целями все объекты, ассоциированные с Google, IBM, Microsoft, NVIDIA, Oracle, и Palantir, ссылаясь на поддержку IT-гигантами военных операций в отношении страны. В числе прочего он грозил уничтожить строящийся дата-центр Stargate в ОАЭ.

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