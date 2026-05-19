Иран намекнул на уязвимость подводных кабелей в Ормузском проливе, пригрозив ввести сборы за их использование

Иран пригрозил нарушить работу подводных кабелей в Ормузском проливе. Аккаунт в одной из социальных сетей, ассоциированный с иранским военным командованием, на днях опубликовал послание «Мы будем взимать сборы на интернет-кабели», сообщает The Register. Вероятно, это угроза обязать операторов кабелей платить за то, чтобы кабели продолжали работать.

Обычно такие кабели стараются разместить поглубже, чтобы до них было сложнее добраться, но пролив не так глубок, да и у Ирана имеются средства легко повредить их. Иран может использовать подводные интернет-кабели в качестве ещё одного «козыря» для укрепления политических позиций — помимо блокады Ормузского пролива. Отмечается, что в случае, если с кабелями что-то произойдёт, пострадают банковские сети, военная связь, облачные ИИ-системы, онлайн-сервисы и коммерция. В первую очередь речь о ближневосточных государствах.

Многие кабели, обеспечивающие связь стран Персидского залива, проходят через Ормузский пролив. При этом некоторые имеют дублирующие маршруты, а также посадочные станции в Омане, восточнее пролива. Кроме того, многие страны региона имеют сухопутные ВОЛС, некоторые из которых тоже связаны с посадочными станциями в Омане. Как сообщает The Register, если Иран выберет уничтожение кабелей в проливе, то соседние страны совсем без связи не останутся, но связность и ширина каналов резко снизятся.

Для многих было бы заманчивым объявить краткие заявления в социальных сетях пустыми угрозами, если бы не прежние атаки Ирана по дата-центрам AWS в ОАЭ и Бахрейне с комментариями о том, что их мощности использовались в военных целях. Позже Иран грозил нанести непоправимый ущерб и строящемуся кампусу OpenAI в ОАЭ. В Иране, очевидно, понимают, что атаки на информационную инфраструктуру могут помочь военным усилиям страны, а блокада Ормузского пролива означает контроль над движением не только судов, но и потоков данных в регионе.

