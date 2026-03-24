Финская разведка сомневается, что Россия занимается саботажем подводных кабелей в Балтийском море

На днях финская Полиция безопасности (SUPO), занимающаяся разведкой, охраной и пр. в Финляндии и за её пределами, опубликовала доклад 2026 National Review. В нём заявляется, что умышленное повреждение Россией подводных силовых и интернет-кабелей на Балтике маловероятно, сообщает Converge Digest. По мнению SUPO, отсутствуют какие-либо свидетельства того, что саботаж стал причиной отключений электроэнергии и обрывов ВОЛС, хотя большая часть относительно недавних повреждений в Балтийском регионе пришлась именно на финскую инфраструктуру.

Агентство отметило, что саботаж не отвечает интересам самой России, поскольку способен поставить под угрозу свободу судоходства в акватории Балтийского моря. По оценкам SUPO, Россия прилагает все усилия для сохранения свободы судоходства в своих интересах. Кроме того, Балтийское море является и цифровым подводным «окном» для передачи трафика на Запад и обратно, большая часть данных в этом направлении передаётся по кабелям в Балтийском море.

Как считают представители спецслужбы, действия на государственном уровне всегда имеют цель и мотив, они всегда должны приносить выгоду исполнителю. Простое внесение толики хаоса в этой акватории навредило бы в том числе и России. Кроме того, в ходе последних инцидентов на Балтике с кораблями, обрывавшими кабель якорями, пострадала не только западная, но и российская инфраструктура. Кроме того, по тем же западным интернет-кабелям действительно направляется и российский трафик — большинство российских операторов используют Хельсинки в качестве телекоммуникационного узла.

Считается, что для РФ важно сохранение свободы передвижения т.н. «теневого флота», который, по оценкам SUPO резко нарастил грузоперевозки. При этом относящиеся к нему корабли часто находятся в плохом состоянии, а Балтийское море само по себе мелководно. В то же время за последние пять лет количество кабелей на его дне удвоилось. Другими словами, SUPO предполагает, что количество обрывов увеличилось по «естественным» причинам из-за роста количества кораблей на мелководье, но резкого увеличения количества обрывов нет.

Указывается и на высокую устойчивость балтийской телеком-сети. На состояние интернета в регионе мало влияют даже многочисленные одновременные сбои в кабельной инфраструктуре. Например, несколько обрывов кабелей между Финляндией и Европой лишь несколько замедлят соединение. Более того, на деле инциденты с кабелями происходят на Балтике десятилетиями. SUPO отмечает, что последние инциденты стали заметны в основном благодаря СМИ.

Так, в конце января 2025 года зафиксировано повреждение подводного оптоволоконного кабеля компании LVRTC, соединяющего Латвию и Швецию. Ещё раньше получили повреждения четыре интернет-кабеля и один силовой. А ещё раньше, в ноябре 2024 года, были повреждены интернет-кабели, связывающие Финляндию и Германию, Литву и Швецию.

Хотя данных об умышленных повреждениях инфраструктуры нет и причиной обрывов названа низкая квалификация экипажей кораблей, НАТО анонсировала программу Baltic Sentry по защите кабелей, а Швеция направила в Балтийское море три корабля и самолёт для патрулирования. В дополнение Германия начала патрулирование акватории Балтийского моря с использованием подводного беспилотного аппарата израильской Elta Systems.

В минувшем январе Финляндия задержала судно Fitburg в связи с повреждением подводного интернет-кабеля в Балтийском море. Позже сообщалось, что судно было отпущено, но часть команды была задержана властями.

