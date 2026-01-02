Финляндия задержала судно Fitburg в связи с повреждением подводного интернет-кабеля в Балтийском море

Финская полиция задержала грузовое судно Fitburg, следовавшее из России, которое подозревается в повреждении подводного телекоммуникационного кабеля компании Elisa, проложенного по дну Финского залива из Хельсинки (Финляндия) в Таллин (Эстония). Повреждение произошло в исключительной экономической зоне Эстонии.

Весь экипаж судна, следовавшего под флагом Сент-Винсента и Гренадин, в составе 14 человек был арестован, сообщил ресурс BBC. «На данном этапе полиция расследует инцидент как умышленное причинение тяжкого ущерба имуществу, попытку умышленного причинения тяжкого ущерба имуществу и умышленное вмешательство в телекоммуникации», — говорится в заявлении полиции. Телекоммуникационный оператор Elisa, заявил, что работа сервисов не пострадала благодаря использованию резервных маршрутов, пишет Data Center Dynamics.

Правительство Эстонии сообщило, что в среду также произошел сбой второго телекоммуникационном кабеле, соединяющем страну с Финляндией. Президент Эстонии Алар Карис (Alar Karis) заявил: «Надеюсь, это не было преднамеренным действием, но расследование прояснит ситуацию». Ранее в 2025 году НАТО запустило программу Baltic Sentry для защиты от атак на подводные энергетические и информационные кабели в Балтийском море.

В ноябре 2024 года китайский сухогруз, следовавший из России, обвинили в повреждении двух кабелей в Балтийском море. Поначалу в причастности к этому подозревали Россию, но позже было заявлено, что повреждение произошло в результате несчастного случая. В конце 2024 года в Балтийском море произошло сразу несколько обрывов кабелей.

