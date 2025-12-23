Сложно, холодно и дорого: амбициозному проекту прокладки арктического кабеля Polar Connect грозят финансовые и технические риски

Проект Polar Connect предполагает прокладку оптоволокна из Европы в Восточную Азию (прежде всего Японию) через арктические воды — он вызывает интерес в Европе и за её пределами. Однако проект довольно уязвим и может столкнуться с рядом трудностей при реализации, сообщает отраслевой блог Subsea Cables & Internet Infrastructure.

Проект Polar Connect рассматривается как платформа для изучения Северного Ледовитого океана с помощью интегрированных датчиков, подключение к Северной Америке не является первостепенной задачей, а Европа, в целом, желает обеспечить себе независимые от американских инициатив каналы связи с остальным миром. Пока же Евросоюз выделил на проект лишь несколько миллионов евро консорциуму телеком-операторов и учёных для разработки инфраструктуры и, возможно, геофизических исследований.

При этом очевидно, что проект имеет весьма важные недостатки. Во-первых, кабель будет простаивать из-за поломок едва ли не чаще, чем работать. На ремонт арктических кабелей нередко уходит от четырёх до девяти месяцев, поэтому необходимо будет «закольцевать» инфраструктуру, продублировав кабели, что минимум удвоит стоимость проекта. Во-вторых, кораблям для прокладки кабеля потребуется один или даже два ледокола сопровождения, да и сами корабли придётся дооснастить для работы в арктических условиях, а то и вовсе построить новые. Ежегодные расходы на хотя бы одно судно, подходящее для условий Арктики, будут очень высоки.

Обслуживание кабеля Polar Connect, по оценкам, обойдётся вдвое или втрое дороже в сравнении с обычным кабелем — $36–$54 млн/год. За 20 лет работы «накапает» порядка $1 млрд. Прокладка двух кабелей обойдётся в $1–$2 млрд, вероятнее, ближе к $2 млрд. При этом кабели, скорее всего, будут в нерабочем состоянии 25–50 % времени.

Для арктических кабелей высока вероятность их повреждения айсбергами, буквально царапающими дно на морском шельфе. Например, в ходе недавнего инцидента у северного побережья Аляски кабель Quintillion пострадал от ледяной глыбы. На его восстановление ушло порядка семи месяцев. Опыт Quintillion показывает, что даже при заглублении кабеля на 3 м и использовании защищённых выводов на берег не спасает от повторяющихся аварий. Polar Connect должен пройти по дну «проблемного» Берингова пролива, т.ч. подобных инцидентов не избежать.

Средства на Polar Connect пытаются собрать с 2017 года, но Евросоюз не готов предоставить деньги в достаточных объёмах. ЕС выступает лишь в качестве бизнес-ангела, дающего стартовый импульс проекту. Структуры, поддерживающие Polar Connect, уже порядка десяти лет пытаются получить средства в необходимых объёмах, но так и не преуспели в привлечении крупных фондов или техногигантов в качестве якорных инвесторов.

Впрочем, такова судьба не только этого проекта в Арктике. В марте 2025 года сообщалось, что арктические проекты подводных интернет-кабелей замораживаются один за другим. Впрочем, есть и новые инициативе. Ещё в феврале того же года появилась информация, что компании Space Norway и SubCom объединились для создания самой северной кабельной системы Arctic Way к 2028 году. ВОЛС протяжённостью 2350 км намерены проложить за Полярным кругом.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: