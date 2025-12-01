На строительство 7 тыс. км ВОЛС в Якутии выделят почти 11 млрд руб.

Российское правительство направит 5,414 млрд руб. федеральных средств на прокладку в Якутии волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) протяжённостью 7 тыс. км в рамках проекта «Синергия Арктики», ещё столько же заплатит сам регион на условиях софинансирования, сообщает ТАСС. Предполагается, что линия свяжет удалённые и просто труднодоступные районы Арктической зоны.

Доступ к высокоскоростному интернету обеспечат в 61 населённом пункте региона, в которых насчитываются около 50 тыс. жителей. Завершить работы рассчитывают в ближайшие три года. Дома и социальные объекты можно будет подключать к ВОЛС со скоростью не менее 100 Мбит/с — это в 10 раз выше, чем доступно сегодня.

Проект «Синергия Арктики» стартовал 28 ноября в рамках IV Федерального форума «Цифровой Алмаз». Он предусматривает «присоединение к сетям связи Чукотского автономного округа и интеграцию в сеть связи Трансарктического коридора». «АрктикТелеком» уже завершила подготовительную работу, проведя детальную трассировку маршрутов и анализ природно-климатических условий в местах будущей прокладки ВОЛС.

Главная цель инициативы — повышение качества жизни жителей северных территорий. Предполагается сформировать «комфортные условия» для учёбы, работы, а также организовать доступ пользователей к стабильной связи современного уровня.

Благодаря запуску ВОЛС в Арктической зоне Якутии можно будет в 100 раз снизить стоимость услуг связи и даже внедрить безлимитные тарифы, предоставить доступ к передовым облачным технологиям и обеспечить работу телемедицины, а также образовательных сервисов для местных жителей.

Это не единственное арктичесое событие российской IT-индустрии, отмеченное минувшей осенью. В сентябре сообщалось, что Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики совместно с компанией «Группа Сибстар» построят крупный 20-МВт ЦОД, стоимость проекта оценивается в 1 млрд руб.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: