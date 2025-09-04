В Арктике развернут крупный 20-МВт ЦОД на 500 стойко-мест

В арктической зоне России будет построен крупный центр обработки данных. Об этом было объявлено на полях проходящего по Владивостоке Восточного экономического форума — 2025. Инициатором проекта стала Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, заключившая соглашение о сотрудничестве с компанией «Группа Сибстар» о строительстве площадки для размещения дата-центра на территории преференциального режима Арктической зоны РФ.

Объём инвестиций в строительство ЦОД составит 1 млрд руб., предполагается привлечение государственных средств. Проектная мощность будущего дата-центра составит 20 МВт, для размещения вычислительного оборудования будет организовано 500 стойко-мест. О сроках ввода объекта в эксплуатацию не сообщается.

«Мы планируем реализовать проект по созданию высокотехнологичного дата-центра в Арктике. Центр станет ключевым узлом современной цифровой экономики. Местный суровый климат позволит с максимальной эффективностью охлаждать оборудование, экономя большое количество энергии, а полученная тепловая энергия может быть использована в социальных нуждах. Проект создаст новые высококвалифицированные рабочие места, внесёт серьёзные налоговые отчисления в местный бюджет и даст стимул дальнейшему развитию энергетической и сетевой инфраструктуры арктической зоны», — заявил заместитель директора компании «Группа Сибстар».

Напомним, что в российской Арктической зоне уже функционирует ЦОД «Ростелекома» — он расположен в Мурманске и имеет ёмкость 20 стоек. Также ведётся строительство вычислительного комплекса при Кольской АЭС (Мурманская область) — его вместимость составит 48 стоек, а мощность 1 МВт.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: