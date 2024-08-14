Создание ЦОД при Кольской АЭС оценили в 1,4 млрд рублей — в ценах 2022 года

Руководство Кольской АЭС, расположенной в Мурманской области, оценило инвестиции в строительство дата-центра на территории станции в 1,4 млрд руб. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу АЭС Василия Омельчука, вложения в ЦОД «Арктика» рассчитаны в ценах 2022 года с учётом НДС.

К концу года дата-центр уже собираются ввести в эксплуатацию. По его словам, блочно-модульный объект вместит 48 стоек, ёмкость составляет порядка 1 МВт. Структура нового дата-центра позволяет довольно легко масштабировать проект. Как заявил Омельчук, при наличии клиентов, нуждающихся в обработке информации, руководство АЭС готово довольно быстро нарастить ёмкость ЦОД.

Дата-центр предполагалось ввести в эксплуатацию ещё в 2023 году, но позже сроки пришлось перенести. Предполагается, что новый дата-центр обеспечит базовой инфраструктурой клиентов, намеренных использовать высоконагруженные цифровые платформы и сервисы для Северного морского пути. В сферу доступности вычислительных ресурсов попадает и Арктическая зона в целом.

По задумке создателей ЦОД, вычислительные мощности на севере страны могут быть использованы для организации логистики, управления «умными городами», для поддержки туризма в регионе и развития других сфер деятельности на прилежащей территории. В конце 2022 года «Ростелеком» запустил первый коммерческий дата-центр в арктической зоне России, в Мурманске.

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