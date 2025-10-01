Сегодня в России отмечается День работников отрасли ЦОД

1 октября в РФ отмечается ежегодный профессиональный праздник — День работников отрасли центров обработки данных.

Своим появлением праздник обязан Ассоциации участников отрасли ЦОД, одобрившей соответствующую инициативу крупнейших игроков рынка. При этом дата празднования была выбрана не случайно: в этот день в 1959 году председателем Госплана СССР А. Н. Косыгиным был подписан приказ «О создании вычислительного центра при Госплане СССР». В 1970 году в Москве на Новокировском проспекте (ныне проспект Академика Сахарова) было спроектировано здание вычислительного центра Госплана, которое считается первым советским дата-центром — предшественником современных ЦОД.

Отрасль центров обработки данных является комплексной и многогранной в части задействованных в её работе IT-компаний и специалистов. В сфере дата-центров заняты люди самых разных профессий: инженеры и техники (обслуживание оборудования, охлаждения и электропитания), сетевые инженеры (настройка и поддержка сетей), эксперты по информационной безопасности (защита данных), системные администраторы (управление серверами и системами), а также менеджеры проектов, специалисты по DevOps и аналитики данных. Основная деятельность включает в себя поддержание работоспособности серверов, обеспечение безопасной и стабильной работы инфраструктуры, а также предоставление услуг хостинга и облачных вычислений.

На сегодняшний день праздник имеет статус отраслевого и пока не признан на государственном уровне. Для его официального признания необходимо, чтобы отрасль ЦОД получила отдельный код ОКВЭД, после чего Ассоциация планирует внести соответствующее предложение в правительство РФ.

Ассоциация участников отрасли ЦОД была создана в сентябре 2013 года. Она объединила ведущих провайдеров и системных интеграторов и нацелена на создание и развитие российских отраслевых стандартов в области дата-центров и облачных вычислений. Основными задачами организации являются формирование системы взаимной поддержки участников рынка, развитие инфраструктуры рынка и спроса на услуги, а также юридическая поддержка и лоббирование интересов отечественных провайдеров услуг ЦОД, в том числе — разработка законодательных инициатив.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: