В аккумуляторной лондонского дата-центра Global Switch случился пожар

Лондонский дата-центр Global Switch пострадал от небольшого пожара. В минувшие выходные местная пожарная бригада (London Fire Brigade, LFB) прислала на место событий в район Блэкуолл восемь пожарных машин и около 60 пожарных, сообщает Datacenter Dynamics. Информация об инциденте поступила в 04:52 субботнего утра, но к 06:43 пожар был уже потушен. По данным местных СМИ, пожар произошёл в цокольном этаже здания ЦОД Global Switch.

LFB объявила, что, вероятнее всего, возгорание произошло случайно и было вызвано некорректной работы одного из свинцово-кислотных аккумуляторов. Огонь распространился лишь на группу АКБ, дальнейших повреждений здание не получило. Судя по всему, аккумуляторы находились в помещении, за управление которым отвечал субподрядчик. Там находились 200 элементов питания. По слухам, с огнём справился всего один пожарный с ручным огнетушителем.

Информации о пострадавших нет, на предоставление сервисов клиентам происшествие не повлияло. Другими словами, масштаб реагирования пожарных был не вполне пропорционален реальному масштабу происшествия, но проще было перестраховаться, поскольку события имели место в многоэтажном здании. Для тушения привлекли команды сразу с нескольких пожарных станций. В 2023 году протечка воды на объекте Global Switch в Париже уже привела к возгоранию аккумуляторов, что вызвало сбой работы всех европейских сервисов Google.

Дата-центру компании Global Switch Доклендс доступно 224 МВА — в нём находится крупнейший, по словам компании, в Европе кластер ИИ-ускорителей H100 и H200, принадлежащий CoreWeave. Компания управляет двумя площадками в районе Доклендс (Docklands), куда входит и Блэкуолл: London East и London North. Также был анонсирован третий объект, London South, мощностью 40 МВт и площадью 27 тыс. м2. В июне 2025 года на одной из площадок в Доклендс были продемонстрированы технологии жидкостного охлаждения.

Также от пожара в субботу пострадал телефонный узел BT/Openreach в Великобритании. Причина инцидента до сизх пор неизвестна, расследование продолжается. В сентябре 2025 сообщалось, что Openreach предписала клиентам и партнёрам за 48 часов заменить литиевые батареи в своих телефонных станциях в связи с риском возгорания на более безопасные из-за «значительного риска неуправляемого нагрева, возгорания и взрыва» — ирония в том, что в качестве замены рекомендовались именно свинцово-кислотные элементы.

