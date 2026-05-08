Облако IBM Cloud улетело в облака из-за пожара в амстердамском дата-центре NorthC

В четверг утром, 7 мая, около 08:45 по местному времени в дата-центре NorthC AMS3 в Алмере (Almere), неподалёку от Амстердама (Нидерланды) произошёл пожар, который на данный момент уже локализован. NorthC сообщила, что пожар произошёл в задней части здания, где расположены технические помещения. Огонь не удавалось потушить в течение дня, несмотря на использование для его тушения трёх пожарных машин. От пожара пострадали местные государственные и частные компании, а также облачный регион IBM Cloud Amsterdam 03.

Ситуация с пожаром, которому поначалу был присвоен уровень опасности GRIP 2, к вечеру была локализована, уровень опасности снижен до GRIP 1, и оповещение NL-Alert снято. «Это означает, что пожар взят под контроль», — сообщили на сайте NorthC. 8 мая в 0:35 по местному времени компания сообщила, что пожарная служба снизила уровень опасности до GRIP 0. Это означает, что аварийные службы полностью контролируют ситуацию, и здание частично вновь открыто. В 10:00 NorthC сообщила, что ночью была проведена проверка состояния здания после пожара, отметив, что противопожарная изоляция предотвратила дальнейшее распространение огня и дыма по зданию.

«Наши команды в полном составе работают на месте над восстановлением электроснабжения и связи. В рамках этого процесса готовятся внешние аварийные источники питания для скорейшего и безопасного включения оборудования клиентов», — сообщила компания.

Как сообщает ресурс The Next Web, пожар вызвал сбои в работе информационных систем Утрехтского университета, чьи серверы находятся в ЦОД NorthC. Сбои также затронули работу общественного транспорта провинции Утрехт, поскольку в ЦОД находятся серверы компания Transdev, управляющей автобусными и трамвайными маршрутами в этом регионе. Также с проблемами столкнулась компания Infomedics, занимающаяся обработкой счетов от имени медицинских учреждений, и местное управление водоснабжения Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Кроме того, пострадал и облачный регион IBM Cloud, причём собственные системы мониторинга IBM длительное время показывали, что с ним всё порядке. Компания прокомментировала ситуацию изданию The Register: «IBM известно о пожаре в дата-центре в Амстердаме, который обслуживает не только IBM, но и другие компании. Объект эвакуирован, пострадавших нет. Мы тесно сотрудничаем с экстренными службами, оцениваем последствия для нашей работы и напрямую координируем свои действия с пострадавшими клиентами для устранения любых последствий».

По состоянию на 14:48 МСК IBM (INC11282490) дата-центр отключен полностью, все сервисы и коммуникации не работают. Компания провела инспекцию ЦОД и в данный момент занята анализом ситуации, а NorthC пытается восстановить питание. IBM рекомендует заказчикам использовать другие облачные регионы и задействовать свои DR-стратегии. При этом в пострадавшем регионе не работают базовые сервисы вычислений, коммуникаций и хранения, включая IBM Cloud Backup. В прошлом году IBM Cloud также как минимум один раз столкнулась с инцидентом первой степени тяжести, когда клиенты не могли получить доступ к ресурсам.

Проведенный специалистами IBM в 17:11 МСК осмотр подтвердил, что все три серверные помещения в ЦОД целы и не имеют видимых повреждений от дыма или воды. Основная проблема по-прежнему заключается в отключении электропитания серверного помещения №1, поскольку прилегающее здание инженерных коммуникаций и системы охлаждения, питающие его оборудование, неисправны, в то время как здания инженерных коммуникаций и системы охлаждения, питающие помещения №2 и №3, по-видимому, целы.

Приоритетной задачей восстановления работы сервисов является восстановление доступа клиентов к ресурсам в помещениях №2 и №3. Параллельно компания планирует переместить оборудование и рабочие нагрузки из серверного помещения №1 в помещение №3, на что уйдёт несколько дней. На данный момент ЦОД недоступен. Все коммуникации и сервисы отключены. «По возможности мы рекомендуем клиентам переключиться на альтернативный ЦОД», — сообщила IBM.

В прошлом году серьёзный пожар был зафиксирован в ЦОД в Южной Корее, из-за которого была нарушена работа почти 700 государственных сервисов и утеряно 858 Тбайт правительственных данных. В этом году небольшой пожар произошёл в лондонском дата-центре Global Switch. В марте в результате физической атаки загорелся дата-центр AWS в ОАЭ, облачный регион фактически уничтожен.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источники: