Meta✴ и Reliance Industries расширят партнёрство, построив ИИ-совместимый ЦОД в Индии

Meta✴ и индийская Reliance Industries анонсировали углубление стратегического взаимодействия. Компании заключили соглашение о строительстве поддерживающего ИИ-оборудование ЦОД в Джамнагаре (Jamnagar, штат Гуджарат). Благодаря этому Meta✴ получит в Индии новую инфраструктуру для своих продуктов и ИИ-сервисов. В рамках соглашения Reliance построит ЦОД с ёмкостью 168 МВт, который Meta✴ намерена арендовать, с возможностью дальнейшего расширения.

По словам главы Meta✴ Марка Цукерберга, это первый ЦОД компании с поддержкой ИИ в Индии. Meta✴ активно инвестирует в расширение вычислительных мощностей для поддержки своих технологий, сервисов и ИИ-амбиций.

Компания арендует в Джамнагаре мощности в новом ЦОД Reliance, электроснабжение которого будет осуществляться за счёт возобновляемых источников энергии, а охлаждение — с помощью опреснённой морской воды.

Meta✴ покроет все расходы на электроэнергию и воду, необходимые для работы объекта. Инвестиции углубляют сотрудничество с Reliance, уже охватывающее связь, коммерцию и ИИ-инновации на индийском рынке.

Джамнагар является стратегически важной локацией: здесь Reliance строит один из крупнейших кампусов ЦОД в мире. На первом этапе будет обеспечена мощность 168 МВт, при этом предусмотрено дальнейшее масштабирование проекта. С учётом активных инвестиций Meta✴ в сетевую инфраструктуру, включая самую протяжённую в мире подводную кабельную систему Project Waterworth, американский IT-гигант делает серьёзную ставку на индийский рынок.

Meta✴ и Reliance Industries годами развивали партнёрские отношения. В 2020 году первая вложила $5,7 млрд в Jio Platforms. Позже компании совместно внедряли открытые ИИ-модели Meta✴ для индийских компаний и разработчиков. Новое соглашение распространяет партнёрство на «физическую» инфраструктуру, обеспечивающую работу продуктов и сервисов Meta✴ в стране.

Также Meta✴ объявила о заключении соглашений почти на 1 ГВт новых энергетических мощностей. Закупки энергии из возобновляемых источников будут осуществляться при посредничестве двух ведущих поставщиков.

Fourth Partner Energy реализует новые проекты в Тамилнаде (Tamil Nadu), Карнатаке (Karnataka), Махараштре (Maharashtra) и штате Уттар-Прадеш (Uttar Pradesh).

С учётом того, что ЦОД в Джамнагаре планируется снабжать за счёт закупок энергии из возобновляемых источников, Meta✴ демонстрирует активную приверженность этому виду энергоресурсов в Индии. Компания сообщает, что принимаемые меры соответствуют глобальной цели Meta✴ — перевести все свои операции на 100 % «чистую» и возобновляемую энергию.

В январе 2025 года сообщалось, что Reliance построит «крупнейший в мире» ЦОД в Джамнагаре мощностью 3 ГВт. В марте того же года сообщалось, что OpenAI и Meta✴ по отдельности ведут переговоры с Reliance об использовании ресурсов этого дата-центра. В апреле сообщалось, что Reliance потратит $17 млрд на крупнейший в Индии кластер ЦОД мощностью 1,5 ГВт.

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