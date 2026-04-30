Reliance потратит $17 млрд на крупнейший в Индии кластер ЦОД мощностью 1,5 ГВт

Группа Reliance Industries (RIL) намерена инвестировать в Индии более $17 млрд в создание кластера дата-центров, а также собственный проект, посвящённый солнечной энергетике, в Вишакхапатнаме (Visakhapatnam, штат Андхра-Прадеш), сообщает портал Inc42.

По имеющимся данным, новый кампус ЦОД одобрен Комитетом по содействию инвестициям штата. RIL запросила для проекта около 380 га, из них на первом этапе используют более 120 га. К октябрю 2028 года ожидается запуск кампуса ЦОД мощностью 500 МВт. К 2030 году в районах, прилегающих к аэропорту Вишакхапатнама, будут построены дополнительные мощности на 1 ГВт. По имеющимся сведениям, ещё 0,4 га компания запросила для кабельной посадочной станции и более 32 га — для строительства на территории кампуса опреснительной установки.

RIL инвестирует ₹1,08 трлн в кластер ЦОД, а оставшиеся ₹513 млрд — в проект, связанный с возобновляемой энергетикой, который также одобрен властями. Он предусматривает строительство солнечной электростанции и аккумуляторных энергохранилищ, снижающих зависимость от магистральных электросетей.

В конце 2025 года власти штата заявляли, что Reliance построит в Вишакхапатнаме ЦОД мощностью 1 ГВт. Позже было объявлено, что совместное предприятие Brookfield Asset Management, RIL и Digital Realty — Digital Connexion потратит около $11 млрд в Андхра-Прадеш к 2030 году, построив ИИ ЦОД на 1 ГВт. Компания подписала с властями штата меморандум о взаимопонимании, предусматривавший приобретение более 160 га для этого проекта. Тогда же Digital Connexion отметила, что кампус будет работать на возобновляемой энергии и будет применять передовые системы охлаждения и энергоэффективные решения для снижения расхода электричества.

Судя по последним новостям, проект RIL в Вишакхапатнаме станет крупнейшей на сегодня инвестиционной инициативой, касающейся создания ЦОД в стране. В 2025 году Google объявила о намерении потратить $6 млрд на строительство здесь дата-центра мощностью 1 ГВт в рамках инвестиционного плана на $15 млрд, в дополнение к уже имеющемуся ЦОД на 500 МВт, построенного компанией Sify, и ЦОД на 300 МВт, построенного Anant Raj Cloud. На днях компания начала строительство нового ИИ ЦОД. Также властями подписаны меморандумы о взаимопонимании с компаниями RMZ и Tillman Global Holdings, касающихся проектов мощностью 1 ГВт и 300 МВт соответственно.

Другие штаты также получат свою «долю пирога». В Джамнагаре (Jamnagar, штат Гуджарат) RIL строит ИИ ЦОД мощностью 1 ГВт для предоставления доступных ИИ-сервисов в Индии (ранее сообщалось о создании «крупнейшего в мире» ЦОД на 3 ГВт). Проект — часть планов Reliance по инвестициям ₹10 трлн в ИИ-инфраструктуру страны в следующие семь лет. Adani также вложит $100 млрд в создание 5 ГВт «зелёных» ИИ ЦОД в Индии.

