На фоне общественной критики Google пообещала восполнять больше воды, чем потребляют её ЦОД

В последнее время общественность, политики и чиновники всё чаще демонстрируют недовольство негативным влиянием ЦОД на местные сообщества, в том числе ростом потребления воды вычислительными мощностями. В рамках расширения программы ответственного управления водными ресурсами Google намерена восполнять объёмы воды, превышающие объёмы её потребления ЦОД, сообщает 9to5google.

Для охлаждения ИИ-оборудования ЦОД расходуют немало воды, и Google не является исключением. Хотя компания настаивает, что ИИ-ЦОД оказывают «незначительное» влияние на потребление воды в США, она сосредоточена на защите водных ресурсов во всех аспектах работы своих дата-центров.

В частности, компания выступила с пятью новыми обязательствами в части использования воды в американских ЦОД.

Так, к 2030 году Google обязуется восполнять больше воды, чем потребляют её объекты. В 2025 году компания восполнила более 26,5 млн м³ воды, при этом действуют 165 проектов по управлению водными ресурсами в 97 водосборных бассейнах. К 2030 году объём восполняемой воды превысит 71,9 млн м³ — более чем вдвое больше объёма потребления компании в 2024 году. Новые проекты помогут решать и дополнительные проблемы водосборных бассейнов, в том числе вопросы качества воды.

Компания также обязалась способствовать модернизации систем водоснабжения и водоотведения для жителей местных сообществ, где коммунальным службам часто не хватает финансирования. Google помогает обновлять общественную водную инфраструктуру. Компания не только оплачивает используемую воду, но и выделила более $500 млн на развитие инфраструктурных проектов в области водоснабжения, повторного использования воды и водоотведения. Кроме того, эти средства предназначены для поддержки коммунальных предприятий в регионах, где компания строит и эксплуатирует дата-центры. Предполагается как увеличивать местные запасы воды, так и выявлять протечки в трубопроводах.

Также Google намерена защищать водосборные бассейны, находящиеся «в зоне риска», используя системы воздушного охлаждения. Перед строительством новых ЦОД применяется система оценки состояния местных водных бассейнов — водяное охлаждение предполагается использовать только там, где водные ресурсы считаются «здоровыми и устойчивыми». Если источник воды находится в зоне повышенного риска, будут использоваться системы воздушного охлаждения или решения на основе переработанной воды.

Кроме того, Google подчёркивает, что использование воды не должно оставаться «чёрным ящиком», и обязуется обеспечивать прозрачность отчётов о её ежегодном потреблении. Компания утверждает, что стала первым облачным гигантом, раскрывшим данные о ежегодном потреблении воды своими ЦОД, и продолжит это делать.

Наконец, Google намерена развивать использование альтернативных и повторно используемых источников воды для защиты водных ресурсов. Компания сотрудничает с коммунальными службами для поиска альтернатив пресной воде, в том числе с использованием очищенных сточных вод.

В результате к 2030 году компания намерена восполнять 120 % объёма воды, потребляемого её ЦОД. Кроме того, она выделит $17 млн на проекты по управлению водными ресурсами в Джорджии, Айове, Мичигане, Миннесоте, Миссури, Небраске и Техасе в дополнение к 165 уже действующим проектам на территории США.

Не секрет, что гиперскейлеры крайне неохотно делятся данными о расходе воды. Так, Amazon пыталась скрыть реальные масштабы потребления воды своими ЦОД, опасаясь негативной реакции общественности и политиков. Сама Google уже была «поймана за руку» — в городе Даллес штата Орегон пришлось в судебном порядке заставлять компанию раскрывать данные о водопользовании. Выяснилось, что на Google приходится 25 % всего водопотребления города.

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