Дата-центры Amazon «выпили» почти 9,5 млн кубометров воды в 2025 году

Компания Amazon объявила, что её дата-центрами использовано за прошлый год более 9,46 млн м3 (2,5 млрд галлонов) питьевой воды. При этом техногигант подчёркивает, что это значительно меньше, чем показатели конкурентов-гиперскейлеров. Она по-прежнему говорит о намерении стать водно-положительной к 2030 году, сообщает The Register.

В своём блоге компания сообщила, что указанный расход воды касается всей её сети дата-центров в мире в 2025 году. Подчёркивается, что в США с населением около 350 млн человек приблизительно столько же ушло на полив садов и газонов. По информации Amazon, компания тратит на своих объектах 0,12 л/кВт∙ч (WUE), что значительно ниже, например, предложенных ЕС норм. При этом, по её данным, в случае с Microsoft речь в прошлом году шла о 0,27 л, а c Meta✴ — о 0,19 л, но в 2024 году. В том же году Google расходовала по 1,15 л.

В Amazon уверены, что прошли уже 75 % пути к достижению «водно-положительного» баланса к 2030 году, соответствующая цель была анонсирована ещё в 2022-м. В таком случае объекты техногиганта будут возвращать больше питьевой воды в окружающую среду, чем получают, в том числе путём сбора дождевой воды и переработки сточных вод. Ранее в Сеть попала в распоряжение внутренняя документация Amazon, из которой следовало, что компания намеренно скрывает своё водопотребление и несколько манипулирует фактами, опасаясь критики за большой расход водных ресурсов.

В то же время в США растёт активное сопротивление строительству дата-центров. Недавний опрос Ipsos показал, что большинство американцев не хотят ЦОД поблизости, беспокоясь из-за цен на электричество, уродливых зданий и больших расходов воды. При этом такое нежелание вынуждена была подтвердить и Microsoft. Более того, в 2022 году в ходе судебного разбирательства выяснилось, что ЦОД Google в Даллесе (Dalles, Орегон) потребляет четверть всей используемой в городке воды.

Так или иначе, потребление воды ЦОД растёт. Дело как в росте числа самих объектов, так и в появлении более энергоёмких, требующих более интенсивного охлаждения в сравнении с традиционным вычислительным оборудованием. Так, в 2022 году потребление воды в кампусах Microsoft выросло на 34 % до 6,4 млн м3. В том числе причиной называется развитие ИИ-систем. Ситуация усугубляется тем, что многие новые ЦОД появятся в регионах и без того страдающих от засухи.

По словам Amazon, дата-центры компании 90 % времени используют фрикулинг, хотя приходится прибегать к помощи систем испарительного охлаждения, когда погода особенно жаркая. Кроме того, говорит компания, улучшению WUE поспособствовали более эффективные системы воздушного и жидкостного охлаждения. Впрочем, как утверждают эксперты The Register, полностью отказаться от использования воды дата-центрами будет практически невозможно, что бы ни заявляли операторы ЦОД.

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