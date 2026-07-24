В стремлении стать ИИ-сверхдержавой Великобритания не учла растущие потребности ЦОД в воде

Планы британского правительства, предусматривающие превращение страны в ИИ-сверхдержаву, практически не учитывают рост потребностей ЦОД в чистой воде. В результате дата-центры могут стать активными конкурентами за этот ресурс с жилыми домами и предприятиями, сообщает The Register. Местных парламентариев предупредила ассоциация участников «водного» бизнеса Water UK. Предостережение сделано на фоне вероятной засухи в южной, центральной и восточной Англии.

Сообщается, что прежние официальные прогнозы потребностей страны в воде не принимали в расчёт нужды дата-центров, хотя именно правительство стимулировало их строительство для развития ИИ-технологий. В письме Water UK подчёркивается, что политика правительства, направленная на создание зон роста ИИ — AI Growth Zones в рамках программы AI Opportunities Action Plan предполагает, что в стране вода имеется в изобилии. В результате ограничиваются планы инвестиций в строительство новых водохранилищ и смежных объектов, а будущее водоснабжение искусственно ограничивается прогнозами, которые и без учёта дата-центров уже являются заниженными.

В документе подчёркивается, что из-за отсутствия водных ресурсов уже заблокированы некоторые проекты жилищного строительства и расширения предприятий. По данным Water UK, питьевой воды так мало, что Агентство по охране окружающей среды Великобритании фактически ввело локальные моратории на расширение бизнесов в Восточной Англии и Эссексе. А в прошлом году Британский комитет по борьбе с засухой предложил удалить старые фотографии и письма, чтобы сократить водопотребление ЦОД.

Water UK призвала ускорить создание инфраструктуры водоснабжения, а также пересмотреть лимиты на забор водных ресурсов. Ассоциация настаивает на том, чтобы операторов ЦОД обязали покрывать расходы на ИИ-инфраструктуру, и призывает ввести стандарты минимальной эффективности дата-центров. Кроме того, они должны использовать питьевую воду лишь там, где это строго необходимо, а в остальном обходиться технической водой.

Сложившаяся в Великобритании ситуация стимулирует операторов ЦОД использовать системы охлаждения, экономящие электричество, а не воду. Такая практика характерна для регионов с избытком воды и дешёвой электроэнергией, но в Великобритании цены на электричество — одни из самых высоких в «развитых» странах. В заявлении Water UK отмечено, что мировое использование воды ЦОД должно вырасти более чем вдвое 2025–2030 гг., а в ориентированных на сферу обслуживания экономиках вроде Великобритании потребление к 2030 году и вовсе утроится.

В отчёте британского правительства отмечается, что основные мощности (более 1 ГВт) ЦОД сегодня находятся в Лондоне и его окрестностях, крупнейший кластер дата-центров находится в Слау (Slough, Беркшир) и насчитывает 35 объектов. В том же отчёте отмечено, что операторы ЦОД стране не обязаны отчитываться об использовании водных ресурсов, поэтому официальная статистика фактически отсутствует. Тем не менее, по данным Центра исследований воды (Water Research Centre), английские объекты тратят почти 1,9 млн м3 ежегодно.

По словам Water UK, ассоциация «отчаянно хочет» поставлять воду для ЦОД, но это невозможно, поскольку британское правительство прямо исключило их из системы планирования водоснабжения. Водоснабжающим компаниям разрешено построить десять новых водохранилищ, но на их возведение уйдут годы. В ассоциации подчёркивают, что крупный бизнес должен сам платить за необходимую инфраструктуру, чтобы расходы не ложились на плечи обычных жителей.

Примечательно, что с получением энергии для ЦОД Великобритании тоже имеются проблемы. Ещё в 2025 году совет AI Energy Council при британском правительстве провёл заседание, пытаясь решить, как амбиции страны в сфере ИИ могут быть обеспечены недостаточными мощностями энергетической инфраструктуры.

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