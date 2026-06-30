Microsoft объявила о достижении положительного водного баланса, но не раскрыла объёмы потребления воды

Microsoft заявила, что достигла положительного водного баланса на пять лет раньше назначенного ранее срока. Компания утверждает, что «восполнила» больше воды, чем потратила в ходе работы по всему миру в 2025 финансовом году (закончился в июне прошлого года). По словам компании, она добилась повышения эффективности использования воды (WUE) в своих дата-центрах почти на 90 % с начала 2000-х гг.

Использование снизилось с 2,3 л/кВт∙ч до 0,27 л/кВт∙ч в 2025 году, если речь идёт о парке ЦОД, принадлежащих самой компании, но следуеь учесть, что она арендует довольно много мощностей. Дополнительно Microsoft заявила, что сократила и интенсивность использования воды на 25 % в сравнении с «базовым» уровнем 2022 года — тем самым она прошла уже более половины пути к цели по снижению этого показателя на 40 % к концу десятилетия.

Данные о потреблении воды в последний раз полностью раскрывались Microsoft в 2022 году. Тогда компания «выпила» более 6,39 млн м3, на 34 % больше в сравнении с предыдущим годом. Достигнутые за прошедшие годы улучшения связывают с постепенным переходом от испарительного охлаждения к прямому воздушному и жидкостному, в том числе к DLC СЖО с замкнутым контуром. На новых стройках все ЦОД, как ожидается, будут использовать именно такие системы.

По данным компании, около 90 % из принадлежащего ей в 2025 году парка ЦОД работает с системами, потребляющими либо мало воды, либо практически не использующими её вовсе. В регионах с прохладным климатом вроде Дублина и Амстердама к использованию воды приходится прибегать менее 5 % от всего времени работы систем охлаждения, а в более жарких местах вроде американского Финикса — до 40 % времени.

Кроме того, Microsoft использует всё больше очищенной и непитьевой воды. В Куинси (шт. Вашингтон), Сингапуре и Сан-Антонио (Техас) на очищенную или непитьевую воду приходится 74 %, 99 % и 79 % потребления соответственно. Кроме того, в Нидерландах, Швеции и Ирландии внедрили системы сбора дождевой воды. Аналогичные системы планируется развернуть в Канаде, Великобритании, Финляндии, Италии, Южной Африке и Австрии.

Хотя Microsoft докладывает о значительных достижениях в сфере организации водопользования, проблемы масштабного потребления воды дата-центрами по-прежнему актуальны. Компания признала, что оставаться водно-положительной по мере роста портфолио ЦОД будет проблематично. Кроме того, Microsoft изучает возможность точнее подбирать варианты систем охлаждения в зависимости от спецификаций используемого оборудования.

Недавно статистику использования воды раскрыла Amazon, сообщив, что в прошлом году истратила более 9,46 млн м3. Компания по-прежнему намерена добиться водно-положительного баланса к 2030 году и, по её данным, уже на 75 % прошла путь к достижению этой цели. Водно-положительной к 2030 году намерена стать и Google.

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