Microsoft объявила о достижении положительного водного баланса, но не раскрыла объёмы потребления воды

 
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Microsoft заявила, что достигла положительного водного баланса на пять лет раньше назначенного ранее срока. Компания утверждает, что «восполнила» больше воды, чем потратила в ходе работы по всему миру в 2025 финансовом году (закончился в июне прошлого года). По словам компании, она добилась повышения эффективности использования воды (WUE) в своих дата-центрах почти на 90 % с начала 2000-х гг.

Использование снизилось с 2,3 л/кВт∙ч до 0,27 л/кВт∙ч в 2025 году, если речь идёт о парке ЦОД, принадлежащих самой компании, но следуеь учесть, что она арендует довольно много мощностей. Дополнительно Microsoft заявила, что сократила и интенсивность использования воды на 25 % в сравнении с «базовым» уровнем 2022 года — тем самым она прошла уже более половины пути к цели по снижению этого показателя на 40 % к концу десятилетия.

Данные о потреблении воды в последний раз полностью раскрывались Microsoft в 2022 году. Тогда компания «выпила» более 6,39 млн м3, на 34 % больше в сравнении с предыдущим годом. Достигнутые за прошедшие годы улучшения связывают с постепенным переходом от испарительного охлаждения к прямому воздушному и жидкостному, в том числе к DLC СЖО с замкнутым контуром. На новых стройках все ЦОД, как ожидается, будут использовать именно такие системы.

Источник изображения: Kelly Sikkema/unsplash.com

Источник изображения: Kelly Sikkema/unsplash.com

По данным компании, около 90 % из принадлежащего ей в 2025 году парка ЦОД работает с системами, потребляющими либо мало воды, либо практически не использующими её вовсе. В регионах с прохладным климатом вроде Дублина и Амстердама к использованию воды приходится прибегать менее 5 % от всего времени работы систем охлаждения, а в более жарких местах вроде американского Финикса — до 40 % времени.

Кроме того, Microsoft использует всё больше очищенной и непитьевой воды. В Куинси (шт. Вашингтон), Сингапуре и Сан-Антонио (Техас) на очищенную или непитьевую воду приходится 74 %, 99 % и 79 % потребления соответственно. Кроме того, в Нидерландах, Швеции и Ирландии внедрили системы сбора дождевой воды. Аналогичные системы планируется развернуть в Канаде, Великобритании, Финляндии, Италии, Южной Африке и Австрии.

Источник изображения: Microsoft

Источник изображения: Microsoft

Хотя Microsoft докладывает о значительных достижениях в сфере организации водопользования, проблемы масштабного потребления воды дата-центрами по-прежнему актуальны. Компания признала, что оставаться водно-положительной по мере роста портфолио ЦОД будет проблематично. Кроме того, Microsoft изучает возможность точнее подбирать варианты систем охлаждения в зависимости от спецификаций используемого оборудования.

Недавно статистику использования воды раскрыла Amazon, сообщив, что в прошлом году истратила более 9,46 млн м3. Компания по-прежнему намерена добиться водно-положительного баланса к 2030 году и, по её данным, уже на 75 % прошла путь к достижению этой цели. Водно-положительной к 2030 году намерена стать и Google.

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