Грунтовых вод Вирджинии не хватает для обеспечения работы новых ЦОД

Масштабное исследование, проведённое по заказу властей Вирджинии, показало, что на всей территории Приатлантической низменности США нет возможности поддержать новые заборы грунтовых вод для ЦОД в соответствии со стандартами штата. Под вопросом может оказаться строительство новых крупных объектов, сообщает DataCenter Knowledge.

В докладе оценивалось, сможет ли претендовать на разрешение гипотетический объект, потребляющий более 11,3 тыс. м3 грунтовых вод в день. Оказалось, ни в одном из регионов, оценивавшихся в докладе, забор такого объёма невозможен. По имеющимся данным, в округе Нортамберленд (Northumberland) речь шла о чуть более 1350 м3, в округах Хенрайко (Henrico) и Сассекс (Sussex) — по 113,5 м3. При этом последние два округа значительно ближе к районам, где имеется электричество, ВОЛС и иная инфраструктура для ЦОД. Другими словами, будущие операторы столкнулись с очередной проблемой помимо нехватки генерирующих мощностей и ЛЭП.

Исследование касается региона с крупнейшей в мире концентрацией ЦОД, поэтому его результаты могут изменить политику девелоперов при оценке доступности воды, стратегий охлаждения оборудования и выбору площадок для новых объектов. По словам Департамента качества окружающей среды Вирджинии (DEQ), в отчёте задокументированы уровни грунтовых вод, которых не хватит для водопользования крупными индустриальными потребителями, к числу которых относятся и дата-центры. Любое строительство таких объектов должно будет опираться на муниципальные или альтернативные источники воды.

Вместо того, чтобы оценивать конкретные проекты, DEQ провёл моделирование гипотетического забора вод крупным объектом вроде ЦОД гиперскейл-уровня и испарительным охлаждением. Любая заявка на забор 11 тыс. м3 воды не соответствует техническим стандартам штата. Подчёркивается, что в текущих условиях водоносный горизонт Вирджинии имеет ограниченные возможности для новых крупных объектов. А те локации, которые могли бы обеспечить эксплуатацию крупного ЦОД с испарительным охлаждением, находятся далеко от действующих кластеров дата-центров.

Утверждается, что ситуация с уровнем грунтовых вод стабилизировалась после того, как в 2010 году была закрыта бумажная фабрика во Франклине (Franklin). Теперь уровень воды остаётся на прежнем уровне или даже падает. Если условия сохранятся, снижение уровня в регионе возобновится в следующие 5–10 лет. С 2014 по 2017 гг. DEQ снизил общий максимум забора вод 14 крупнейшими пользователями грунтовых вод в регионе с 555 тыс. м3 в день до 278,5 тыс. м3.

Промышленные объекты — крупнейшие потребители грунтовых вод на востоке Вирджинии, на них приходится до 35 % всех заборов в регулируемых зонах. На динамике грунтовых вод определяющее влияние оказывают бумажные фабрики, поскольку десятилетия откачки сказались на потоках вод, увеличили риск проседания почв и локальным повышением солёности. В отчёте также отмечено, что рост населения будет сказываться на нерегулируемом бытовом спросе на грунтовые воды вплоть до 2050 года, а в некоторых районах растёт концентрация хлоридов.

Впрочем, задача с сокращением водоснабжения значительно сложнее, чем просто вопрос замены систем испарительного охлаждения на альтернативы. Некоторые гиперскейлеры уже разделяют метрики воды из скважин на площадке и косвенного расхода воды в процессе генерации электроэнергии. Meta✴ — один из немногих гиперскейлеров, отчитывающихся о том и другом. В 2024 году она отчиталась о потреблении 72,2 млн м3 воды, связанной с электрогенерацией — помимо прямого потребления воды ЦОД.

Простым запретом испарительного охлаждения можно только ухудшить ситуацию, поскольку ЦОД могут перейти на более ёмкие технологии охлаждения, а воды в результате будет тратиться даже больше, с учётом той, что потратят на выработку электричества. В любом случае, по словам экспертов, вода становится ключевым ресурсом для ИИ-инфраструктуры, хотя это коснётся не каждого нового проекта, поскольку большинство ЦОД использует не скважины, а муниципальные водные ресурсы. Подчёркивается, что операторам стоит рассматривать потребление воды и электричества комплексно, с учётом полного «водного следа».

Не исключается, что лучший вариант — использование систем охлаждения повышенной эффективности, активного применения очищенных сточных вод, переход на требующую меньше воды энергетику и более грамотный выбор площадок с учётом состояния местных водных ресурсов. В 2025 году агентство Moody сообщало, что доступ к чистой воде становится одной из главных забот для операторов ИИ ЦОД, а в марте текущего появилась инфомрация, что в жаркие дни ИИ ЦОД США способны потреблять воды как весь Нью-Йорк за день.

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