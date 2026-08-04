Грунтовых вод Вирджинии не хватает для обеспечения работы новых ЦОД

 
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Масштабное исследование, проведённое по заказу властей Вирджинии, показало, что на всей территории Приатлантической низменности США нет возможности поддержать новые заборы грунтовых вод для ЦОД в соответствии со стандартами штата. Под вопросом может оказаться строительство новых крупных объектов, сообщает DataCenter Knowledge.

В докладе оценивалось, сможет ли претендовать на разрешение гипотетический объект, потребляющий более 11,3 тыс. м3 грунтовых вод в день. Оказалось, ни в одном из регионов, оценивавшихся в докладе, забор такого объёма невозможен. По имеющимся данным, в округе Нортамберленд (Northumberland) речь шла о чуть более 1350 м3, в округах Хенрайко (Henrico) и Сассекс (Sussex) — по 113,5 м3. При этом последние два округа значительно ближе к районам, где имеется электричество, ВОЛС и иная инфраструктура для ЦОД. Другими словами, будущие операторы столкнулись с очередной проблемой помимо нехватки генерирующих мощностей и ЛЭП.

Исследование касается региона с крупнейшей в мире концентрацией ЦОД, поэтому его результаты могут изменить политику девелоперов при оценке доступности воды, стратегий охлаждения оборудования и выбору площадок для новых объектов. По словам Департамента качества окружающей среды Вирджинии (DEQ), в отчёте задокументированы уровни грунтовых вод, которых не хватит для водопользования крупными индустриальными потребителями, к числу которых относятся и дата-центры. Любое строительство таких объектов должно будет опираться на муниципальные или альтернативные источники воды.

Источник изображения: bradford zak/unspalsh.com

Источник изображения: bradford zak/unspalsh.com

Вместо того, чтобы оценивать конкретные проекты, DEQ провёл моделирование гипотетического забора вод крупным объектом вроде ЦОД гиперскейл-уровня и испарительным охлаждением. Любая заявка на забор 11 тыс. м3 воды не соответствует техническим стандартам штата. Подчёркивается, что в текущих условиях водоносный горизонт Вирджинии имеет ограниченные возможности для новых крупных объектов. А те локации, которые могли бы обеспечить эксплуатацию крупного ЦОД с испарительным охлаждением, находятся далеко от действующих кластеров дата-центров.

Утверждается, что ситуация с уровнем грунтовых вод стабилизировалась после того, как в 2010 году была закрыта бумажная фабрика во Франклине (Franklin). Теперь уровень воды остаётся на прежнем уровне или даже падает. Если условия сохранятся, снижение уровня в регионе возобновится в следующие 5–10 лет. С 2014 по 2017 гг. DEQ снизил общий максимум забора вод 14 крупнейшими пользователями грунтовых вод в регионе с 555 тыс. м3 в день до 278,5 тыс. м3.

Промышленные объекты — крупнейшие потребители грунтовых вод на востоке Вирджинии, на них приходится до 35 % всех заборов в регулируемых зонах. На динамике грунтовых вод определяющее влияние оказывают бумажные фабрики, поскольку десятилетия откачки сказались на потоках вод, увеличили риск проседания почв и локальным повышением солёности. В отчёте также отмечено, что рост населения будет сказываться на нерегулируемом бытовом спросе на грунтовые воды вплоть до 2050 года, а в некоторых районах растёт концентрация хлоридов.

Источник изображения: Meg von Haartman/unsplash.com

Источник изображения: Meg von Haartman/unsplash.com

Впрочем, задача с сокращением водоснабжения значительно сложнее, чем просто вопрос замены систем испарительного охлаждения на альтернативы. Некоторые гиперскейлеры уже разделяют метрики воды из скважин на площадке и косвенного расхода воды в процессе генерации электроэнергии. Meta — один из немногих гиперскейлеров, отчитывающихся о том и другом. В 2024 году она отчиталась о потреблении 72,2 млн м3 воды, связанной с электрогенерацией — помимо прямого потребления воды ЦОД.

Простым запретом испарительного охлаждения можно только ухудшить ситуацию, поскольку ЦОД могут перейти на более ёмкие технологии охлаждения, а воды в результате будет тратиться даже больше, с учётом той, что потратят на выработку электричества. В любом случае, по словам экспертов, вода становится ключевым ресурсом для ИИ-инфраструктуры, хотя это коснётся не каждого нового проекта, поскольку большинство ЦОД использует не скважины, а муниципальные водные ресурсы. Подчёркивается, что операторам стоит рассматривать потребление воды и электричества комплексно, с учётом полного «водного следа».

Не исключается, что лучший вариант — использование систем охлаждения повышенной эффективности, активного применения очищенных сточных вод, переход на требующую меньше воды энергетику и более грамотный выбор площадок с учётом состояния местных водных ресурсов. В 2025 году агентство Moody сообщало, что доступ к чистой воде становится одной из главных забот для операторов ИИ ЦОД, а в марте текущего появилась инфомрация, что в жаркие дни ИИ ЦОД США способны потреблять воды как весь Нью-Йорк за день.

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