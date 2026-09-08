За 11 месяцев Anthropic заключила соглашения на сумму $517 млрд на поставку 14,8 ГВт вычислительных мощностей

ИИ-стартап Anthropic подписал соглашения общей суммой порядка $517 млрд за последние 11 мес. По данным The Information, компилировавшей соответствующие сведения с октября 2025 года, речь идёт о 14,8 ГВт вычислительных мощностей, которыми компания будет пользоваться в ближайшие годы. По данным источника, пожелавшего сохранить анонимность, ещё раньше компания также зарезервировала от 1 до 2 ГВт мощностей.

В последнее время Anthropic быстро наращивает свои вычислительные ресурсы. В конце августа заключено соглашение с Nscale на сумму $45 млрд, а до этого компания подписала с американскими застройщиками более дюжины писем о намерениях, касающихся аренды ЦОД. Кроме того, заключено соглашение на 191 МВт с Riot Platforms на $9,1 млрд. Наконец, компания заключила соглашение с Google на $200 млрд о поставке TPU-ускорителей — эту продукцию Anthropic сможет использовать самостоятельно, без прямого участия Google.

Компания не только арендует дата-центры, но и пользуется услугами облачных провайдеров для получения дополнительных вычислительных мощностей. Крупные сделки по их аренде были заключены с Akamai, AWS (с использованием ускорителей Trainium), крупная сделка на $50 млрд заключена с облачной компанией Fluidstack. Дополнительно известно о сделках со SpaceX/xAI, Google Cloud, Lambda, Volta Infra, CoreWeave, AMD и Microsoft.

Ранее инвесторам сообщалось, что компания намерена арендовать за $180 млрд серверы до 2029 года. Впрочем, с тех пор сумма, вероятно, значительно выросла. По данным The Information, она уже превысила полтриллиона долларов. Впрочем, издание признаёт, что могут быть и прочие сделки, о которых не сообщалось публично. Крупнейшими поставщиками вычислительных мощностей для Anthropic стали Google и AWS, совокупно они обеспечат 11 ГВт.

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