Anthropic купит у AMD ИИ-стойки Helios AI с Instinct MI450 на 2 ГВт, а AMD инвестирует в Anthropic $5 млрд

Компании AMD и Anthropic объявили о стратегическом партнёрстве, в рамках которого Anthropic развернёт в ЦОД на 2 ГВт ускорителей Instinct MI450 в стоечных решениях AMD Helios AI, а AMD инвестирует в неё $5 млрд. Запуск ускорителей на первый ГВт начнётся в I половине 2027 года. Anthropic также использует ускорители Instinct MI355X. Соглашение является примером циклической сделки, когда производители чипов инвестируют в компании в сфере ИИ, которые входят в число их крупнейших клиентов.

Как сообщает The Wall Street Journal, часть приобретённых Anthropic чипов AMD будет развёрнута в её собственных ЦОД, часть — в арендованных. По словам генерального директора AMD Лизы Су (Lisa Su), Anthropic и AMD работают вместе над поиском ЦОД для размещения этих чипов. Инвестиции AMD в Anthropic будут связаны с достижением определённых этапов развёртывания, сообщило агентство Reuters. У OpenAI, прямого конкурента Anthropic, есть похожие сделки с AMD и NVIDIA.

Кроме того, AMD и Anthropic договорились о многолетнем инженерном сотрудничестве, в рамках которого модель Claude будет использоваться для ускорения разработки ПО AMD, в частности, для оптимизации рабочих нагрузок для ускорителей AMD Instinct и ускорения разработки ROCm. AMD также планирует широко внедрять Claude в работе своих инженерных и продуктовых команд.

Крупные технологические компании с инвестиционным кредитным рейтингом всё чаще ведут переговоры о поддержке аренды или выделении заёмных средств ИИ-стартапам, которые в противном случае не смогли бы привлечь капитал на выгодных условиях. Например, Google согласилась поддержать некоторые сделки Anthropic по ЦОД и инвестировать в неё $40 млрд, чтобы помочь ей получить доступ к своим TPU.

Рост спроса на её ИИ-инструменты вынудил Anthropic ограничить возможности пользователей в использовании своих ИИ-сервисов и заняться поиском дополнительных вычислительных мощностей. В мае Anthropic заключила сделку со SpaceX Илона Маска (Elon Musk) на использование всех мощностей ЦОД Colossus 1. В апреле компания заключила многомиллиардное соглашение с Amazon, а также соглашение о предоставлении вычислительных мощностей на несколько гигаватт с Google и Broadcom. Также Anthropic ведёт предварительные переговоры об аренде вычислительных мощностей у Meta✴.

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