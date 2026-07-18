Anthropic ведёт переговоры с Meta✴ об аренде её вычислительных мощностей

Компания Anthropic ведёт переговоры с Meta✴ об аренде вычислительных мощностей в её ИИ ЦОД в Джорджии, сообщила газета New York Times со ссылкой на собственные источники. На данный момент известно, что Anthropic обратилась с этим предложением к Meta✴ в июне. Переговоры находятся на ранней стадии и пока нет никаких гарантий, что сделка будет заключена. По предварительным данным, её сумма может составить $10 млрд с ежемесячной оплатой в течение двух лет. Заключённое соглашение можно будет расторгнуть досрочно.

Для Meta✴ сделка могла бы открыть новое направление бизнеса и потенциально снизить давление со стороны инвесторов, которые ставят под сомнение целесообразность её громадных затрат на расширение сети ЦОД для разработки передовых ИИ-моделей. Гендиректор компании Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) заявил, что в этом году компания потратит до $145 млрд, большая часть которых будет направлена на ИИ, что более чем вдвое превысит $72 млрд капзатрат в прошлом году.

В ходе недавней телефонной конференции с инвесторами он намекнул, что компания может начать предлагать вычислительные мощности, чтобы повысить отдачу от инвестиций в ИИ. «Почти каждую неделю к нам обращаются разные компании со стороны с вопросами о вычислительных мощностях, которые они могли бы у нас купить по более высокой цене, чем мы их приобрели, — сообщил Цукерберг инвесторам в мае. — Мы пока этого не делали, потому что считаем, что вычислительные мощности нам нужны». Он не исключил, что такой вариант возможен, когда появится избыточное количество вычислительных мощностей. «Отчасти именно это вселяет в нас уверенность в инвестировании в развитие этого направления», — сказал Цукерберг.

Meta✴ строит собственные ЦОД и при этом также заключила соглашения об аренде вычислительных мощностей у других провайдеров дата-центров. В частности, компания заключила в апреле сделку об аренде вычислительных мощностей на $21 млрд с CoreWeave и с Nebius на $27 млрд в марте. В свою очередь, Anthropic заключила в мае на три года соглашение с компанией SpaceX Илона Маска на сумму в $45 млрд.

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