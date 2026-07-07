Anthropic готова потратить миллиарды долларов на ЦОД в Австралии, но взамен требует переписать законы об интеллектуальной собственности

 
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Американская Anthropic спешит как можно быстрее обеспечить себя новыми мощностями ЦОД до IPO. Компания стремится выкупить любые доступные мощности в Австралии — лишь бы те можно было ввести в эксплуатацию к середине 2027 года, поскольку она намерена сделать страну своей второй «базой» для обучения ИИ наряду с США. При этом возник вопрос использования интеллектуальной собственности, доступной на территории страны-материка, сообщает Financial Review.

По данным источников, Anthropic уже в текущем месяце надеется подписать первые соглашения с австралийскими дата-центрами. Попутно она ведёт переговоры с властями, надеясь заключить специальное соглашение в сфере интеллектуальной собственности, которое позволит обучать Claude на доступных в Австралии данных. Предполагается, что в обмен на инвестиции в десятки миллиардов долларов в законодательство добавят исключение для Anthropic. Также компания рассчитывает создать фонд поддержки авторов с финансированием за счёт ежегодных платежей.

Anthropic сообщила, что австралийские ЦОД нужны ей именно для обучения Claude, поскольку в США ей уже не хватает мощностей. Компания готова заключить контракты с Canberra Data Centres (CDC), AirTrunk, Iren и NextDC. Всего ей нужно около 1,4 ГВт, тогда как мощность всех австралийских ЦОД на конец 2025 года составляла около 1,5 ГВт. В случае выхода в Австралию Anthropic придётся конкурировать с Amazon и Microsoft, которые уже заключили крупные контракты и сами ищут новые ресурсы.

Источник изображения: Sam Bhattacharyya/unsplash.com

Источник изображения: Sam Bhattacharyya/unsplash.com

В конце марта глава Anthropic Дарио Амодеи (Dario Amodei) посетил страну, встретившись с политиками, финансистами и представителями ЦОД. Местные девелоперы уже начали переговоры с банками и инвесторами, оценивая их готовность финансировать проекты, обеспеченные контрактами с Anthropic. В первую очередь ставка делается на уже существующую инфраструктуру. В конкурсной документации Anthropic нет данных о том, будут ли ЦОД применяться для обучения и инференса одновременно, но источники сообщают именно об обучении.

Пока действующее законодательство в стране не позволяет компаниям вроде Anthropic и Google обучать свои ИИ на местных данных без специального разрешения. Власти призывают техногигантов договариваться с представителями «креативного сектора» самостоятельно. Подчёркивается, что правительство неоднократно заявляло о нежелании ослаблять защиту интеллектуальной собственности в связи с развитием ИИ. Поэтому технологическую отрасль призывают искать инновационные решения с одновременным обеспечением справедливого вознаграждения авторам.

Источник изображения: Andy Thomson/unsplash.com

Источник изображения: Andy Thomson/unsplash.com

По словам ассоциации Data Centres Australia, ожидаемые инвестиции Anthropic в объёме $15 млрд могут оказаться под угрозой, если операторы не смогут гарантировать стабильное энергоснабжение и быстрое строительство объектов. Энергосистема Австралии включает газовые и угольные электростанции и возобновляемые источники. Операторы ЦОД вроде Firmus уже объявили о поддержке «зелёных» проектов и энергохранилищ для компенсации своего энергопотребления, но эксперты ожидают, что таких инициатив будет недостаточно для круглосуточного надёжного энергоснабжения. Anthropic уже объявила о намерении принять участие в планировании энергетической инфраструктуры страны.

Новозеландская инвестиционная группа Infratil, владеющая почти половиной CDC, заявила, что стоимость последней всего за квартал выросла почти на четверть, до $18,5 млрд, из-за увеличения законтрактованных мощностей последней (включая ещё не построенные ЦОД) в Австралии и Новой Зеландии до 3,9 ГВт к 2039 году. Контракт с Anthropic был бы ей крайне выгоден. Кроме того, переманить бизнес Anthropic хотя бы частично очень хотят в Великобритании и даже в Австрии.

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