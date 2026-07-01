Австрия призвала Евросоюз привлечь Anthropic на свою территорию после введённых США ограничений на передовые ИИ-модели

Австрия предлагает властям Евросоюза расширить присутствие Anthropic на территории блока. Предложение было сделано после того, как США ввели ограничения на доступ некоторых иностранных пользователей к передовым ИИ-моделям компании. Это вновь ставит вопрос зависимости Европы от американских ИИ-технологий, сообщает eWeek.

США ограничили доступ иностранным пользователям к новейшим ИИ-моделям Anthropic в июне. Фактически возможности Европы по получению доступа к критически важным зарубежным технологиям оказались под вопросом. Австрийские власти призвали государства — члены ЕС рассмотреть вариант «стратегического размещения Anthropic на территории Евросоюза». Утверждается, что ЕС может предложить компании правовую определённость, доступ к рынку, капитал и ценности, соответствующие философии самой компании.

Признаётся, что инициативу неизбежно встретят скептически, тем более что механизмов конкретной реализации плана не предоставлено. Тем не менее подчёркивается, что речь идёт о стратегическом технологическом будущем Европы, вопрос не в том, легко ли это осуществить, а в том, готовы ли европейцы сами стать «архитекторами своего технологического будущего» или так и будут полагаться на решения, принятые в других странах.

Предложение стало отражением обеспокоенности европейских элит зависимостью от зарубежных ИИ-продуктов, доступность которых может измениться из-за принятых вне блока решений. Ограничения могут повлиять не только коммерческие аспекты, но и на вопросы национальной безопасности и экспортной политики. Европейские власти уже обсуждают возникшую проблему с представителями США, в то же время продвигая развитие собственных облачных технологий, ИИ и полупроводниковой индустрии.

По некоторым данным, размещение Anthropic в ЕС рассматривается Австрией как возможность привлечь в Европу высококвалифицированных специалистов, сохранить инвестиции и помочь формированию стандартов в сфере ИИ, не вытесняя собственно европейские ИИ-бизнесы. Неопределённость может подтолкнуть бизнес к диверсифицировать поставщиков ИИ-решений, будет способствовать росту инвестиций в местную ИИ-инфраструктуру и усилит внимание к европейским проектам, связанным с искусственным интеллектом.

Предложение расширяет концепцию европейского цифрового суверенитета. Вместо того, чтобы полагаться только на «выращивание» собственных лидеров ИИ-индустрии, Австрия призывает привлекать извне к работе в Европе уже состоявшиеся бизнесы. Впрочем, даже если Anthropic расширит своё присутствие в Европе, остаётся ряд нерешённых вопросов в юридической и регуляторной плоскостях. В том числе непонятно, будут ли в этом случае по-прежнему действовать нормы экспортного контроля США.

В любом случае сам факт дискуссии на государственном уровне показывает, что доступность ИИ становится вопросом не только и не столько технологическим, сколько геополитическим. В своё время агентство Gartner сообщало, что суверенное облако могут позволить себе только США и Китай, но не Европа. Ещё в апреле, до введения США ограничений, британское правительство пригласит Anthropic расширить присутствие в Соединённом Королевстве, желая извлечь выгоду из имевшего места конфликта многомиллиардного стартапа с американским военным ведомством.

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