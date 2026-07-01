Австрия призвала Евросоюз привлечь Anthropic на свою территорию после введённых США ограничений на передовые ИИ-модели

 
anthropic llm software австрия евросоюз ии импортозамещение конфиденциальность санкции сша

Австрия предлагает властям Евросоюза расширить присутствие Anthropic на территории блока. Предложение было сделано после того, как США ввели ограничения на доступ некоторых иностранных пользователей к передовым ИИ-моделям компании. Это вновь ставит вопрос зависимости Европы от американских ИИ-технологий, сообщает eWeek.

США ограничили доступ иностранным пользователям к новейшим ИИ-моделям Anthropic в июне. Фактически возможности Европы по получению доступа к критически важным зарубежным технологиям оказались под вопросом. Австрийские власти призвали государства — члены ЕС рассмотреть вариант «стратегического размещения Anthropic на территории Евросоюза». Утверждается, что ЕС может предложить компании правовую определённость, доступ к рынку, капитал и ценности, соответствующие философии самой компании.

Признаётся, что инициативу неизбежно встретят скептически, тем более что механизмов конкретной реализации плана не предоставлено. Тем не менее подчёркивается, что речь идёт о стратегическом технологическом будущем Европы, вопрос не в том, легко ли это осуществить, а в том, готовы ли европейцы сами стать «архитекторами своего технологического будущего» или так и будут полагаться на решения, принятые в других странах.

Предложение стало отражением обеспокоенности европейских элит зависимостью от зарубежных ИИ-продуктов, доступность которых может измениться из-за принятых вне блока решений. Ограничения могут повлиять не только коммерческие аспекты, но и на вопросы национальной безопасности и экспортной политики. Европейские власти уже обсуждают возникшую проблему с представителями США, в то же время продвигая развитие собственных облачных технологий, ИИ и полупроводниковой индустрии.

Источник изображения: Jacek Dylag/unsplash.com

Источник изображения: Jacek Dylag/unsplash.com

По некоторым данным, размещение Anthropic в ЕС рассматривается Австрией как возможность привлечь в Европу высококвалифицированных специалистов, сохранить инвестиции и помочь формированию стандартов в сфере ИИ, не вытесняя собственно европейские ИИ-бизнесы. Неопределённость может подтолкнуть бизнес к диверсифицировать поставщиков ИИ-решений, будет способствовать росту инвестиций в местную ИИ-инфраструктуру и усилит внимание к европейским проектам, связанным с искусственным интеллектом.

Предложение расширяет концепцию европейского цифрового суверенитета. Вместо того, чтобы полагаться только на «выращивание» собственных лидеров ИИ-индустрии, Австрия призывает привлекать извне к работе в Европе уже состоявшиеся бизнесы. Впрочем, даже если Anthropic расширит своё присутствие в Европе, остаётся ряд нерешённых вопросов в юридической и регуляторной плоскостях. В том числе непонятно, будут ли в этом случае по-прежнему действовать нормы экспортного контроля США.

В любом случае сам факт дискуссии на государственном уровне показывает, что доступность ИИ становится вопросом не только и не столько технологическим, сколько геополитическим. В своё время агентство Gartner сообщало, что суверенное облако могут позволить себе только США и Китай, но не Европа. Ещё в апреле, до введения США ограничений, британское правительство пригласит Anthropic расширить присутствие в Соединённом Королевстве, желая извлечь выгоду из имевшего места конфликта многомиллиардного стартапа с американским военным ведомством.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам.

Материалы по теме:

Источник:

Постоянный URL: https://servernews.ru/1144400
« Назад к ленте

Комментарии