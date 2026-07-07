Anthropic потратит $19 млрд на аренду у TeraWulf ЦОД Jusitified Data в Кентукки

Anthropic за $19 млрд арендовала на 20 лет кампус ЦОД Jusitified Data компании TeraWulf в Хосвилле (Hawesville, Кентукки), сообщает Datacenter Dynamics. Кампус обеспечит до 401 МВт IT-мощностей после полного ввода в эксплуатацию. Попутно TeraWulf вышла из совместного предприятия с Fluidstack.

Первая очередь кампуса должна заработать во II половине 2027 года, а полностью завершить работы планируется к началу 2028-го. Кампус находится на территории бывшего алюминиевого завода, который был продан TeraWulf в феврале за $200 млн. Через пару месяцев компания приобрела второй участок в Кентукки для строительства кампуса гигаваттного уровня.

В июне появились данные о том, что Anthropic подписала более десяти протоколов о намерениях со строителями ЦОД. Пока компания арендовала вычислительные мощности у облачных провайдеров. Ранее Anthropic уже заключила крупные сделки, касающиеся облачных мощностей с Akamai, AWS (включая Project Rainier), CoreWeave, SpaceX/xAI и Google. Сделка с последней носит особый характер — Anthropic получит у Broadcom ускорители Google TPU, которые разместят в ЦОД TeraWulf и Cipher Mining, а управлять инфраструктурой будет Fluidstack. Делается это всё при активной финансовой поддержке Google.

Однако сейчас TeraWulf объявила, что намерена продать долю в 50,1 % в совместном предприятии с Fluidstack — Abernathy Joint Venture (JV). Последнее создано в октябре 2025 года при поддержке Google для строительства ЦОД мощностью 168 МВт на территории кампуса в Абернати (Abernathy) в Техасе. TeraWulf продала долю группе инвесторов, возглавляемой Fluidstack. В компании заявляют, что это позволило перенаправить капитал TeraWulf из проекта стоимостью $450 млн на другие направления, где компания сохраняет прямое владение и операционный контроль.

В целом, как утверждает компания, сделки готовят TeraWulf к новому этапу роста. Стратегия сосредоточена на владении и управлении важнейшими инфраструктурными активами, поддержании прямых контактов с клиентами и контроле развития кампусов в долгосрочной перспективе. Ранее компания продала свой майнинговый кампус Nautilus Cryptomine у АЭС Susquehanna, по соседству с кампусом Cumulus, который прнадлежит AWS.

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